В Раде озвучили причины тарифного кризиса

Анастасия Иванова

Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус считает одной из причин тарифного кризиса низкую конкуренцию на газовом рынке."У нас с 1 августа начался свободный рынок, когда цену на газ перестали регулировать. На оптовых рынках доминирует Нафтогаз, на розничных - облгазсбыты, в том числе Дмитрия Фирташа. Либерализация рынка, когда конкуренция настолько низкая, а концентрация рыночной власти в одних руках настолько высокая - в принципе очень рискованна", - говорит Герус.Также он считает, что усугубило ситуацию то, что в Европе резко выросли цены на газ.Кроме этого повлияла на тарифы и холодная зима, из-за которой вырастут расходы населения на отопление, а также карантин - во время которого многие потеряли работу и доход и не могут потянуть подорожавшую коммуналку.