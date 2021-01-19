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В Раде озвучили причины тарифного кризиса

В Раде озвучили причины тарифного кризиса
Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус считает одной из причин тарифного кризиса низкую конкуренцию на газовом рынке.

"У нас с 1 августа начался свободный рынок, когда цену на газ перестали регулировать. На оптовых рынках доминирует Нафтогаз, на розничных - облгазсбыты, в том числе Дмитрия Фирташа. Либерализация рынка, когда конкуренция настолько низкая, а концентрация рыночной власти в одних руках настолько высокая - в принципе очень рискованна", - говорит Герус.
Также он считает, что усугубило ситуацию то, что в Европе резко выросли цены на газ.

Кроме этого повлияла на тарифы и холодная зима, из-за которой вырастут расходы населения на отопление, а также карантин - во время которого многие потеряли работу и доход и не могут потянуть подорожавшую коммуналку.
# Экономика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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