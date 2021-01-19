В Саратовской области построят девять детских садов

Лидия Мартынова

В Саратовской области в 2021 году будет построено девять детских садов на 1420 мест. Работа ведется в рамках нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба областного Министерства образования.

«Финансирование составляет чуть выше 1 миллиарда рублей, большая часть средств – из федерального бюджета (993,9 миллиона рублей, областной бюджет – 20,3 миллиона рублей). В этом году будут возводиться девять детских садов на 1420 мест: один объект на 120 мест в с. Александров Гай, один объект на 160 мест в Балашове, один объект на 240 мест в Энгельсе, один объект на 160 мест в р. п. Красный Октябрь Саратовского района, пять детских садов на 740 мест (четыре по 160 мест, один на 100 мест) в Саратове. По итогам будет создано более 400 рабочих мест. Проектно-сметная документация и положительное заключение госэкспертизы оформлены по всем объектам», – сообщила министр образования Саратовской области Ирина Седова.

В этом году также запланировано создание 15 новых дошкольных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет на базе частного детского сада. Для этих целей предусмотрено 1,85 миллиона рублей. В настоящее время готовится конкурсная документация для отбора претендентов и определения победителя.

Ирина Седова напомнила, что в 2019 году по нацпроекту «Демография» было построено 24 детских сада на 3 тысячи дошкольных мест и 874 рабочих места, в 2020 году – семь детских садов на 720 дошкольных мест и 222 рабочих места. В 2020 году было создано 20 дополнительных мест в ЧОУ «Кораблик».