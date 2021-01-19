Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Саратовской области построят девять детских садов

В Саратовской области построят девять детских садов

В Саратовской области в 2021 году будет построено девять детских садов на 1420 мест. Работа ведется в рамках нацпроекта «Демография», сообщает пресс-служба областного Министерства образования.

«Финансирование составляет чуть выше 1 миллиарда рублей, большая часть средств  – из федерального бюджета  (993,9 миллиона рублей, областной бюджет – 20,3 миллиона рублей). В этом году будут возводиться девять  детских садов на 1420 мест: один объект на 120 мест в с. Александров Гай, один объект на 160 мест в Балашове, один объект на 240 мест в Энгельсе, один объект на 160 мест в р. п. Красный Октябрь Саратовского района, пять детских садов на 740 мест (четыре по 160 мест, один на 100 мест) в Саратове. По итогам будет создано более 400 рабочих мест. Проектно-сметная документация и положительное заключение госэкспертизы оформлены по всем объектам», – сообщила министр образования Саратовской области Ирина Седова.

В этом году также запланировано создание 15 новых дошкольных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет на базе частного детского сада. Для этих целей предусмотрено 1,85 миллиона рублей. В настоящее время готовится конкурсная документация для отбора претендентов и определения победителя.

Ирина Седова напомнила, что в 2019 году по нацпроекту «Демография» было построено 24 детских сада на 3 тысячи дошкольных мест и 874 рабочих места, в 2020 году – семь детских садов на 720 дошкольных мест и 222 рабочих места. В 2020 году было создано 20 дополнительных мест в ЧОУ «Кораблик».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Более 5 тысяч педагогов из разных регионов прошли курсы по информационной безопасности
Более 5 тысяч педагогов из разных регионов прошли курсы по
В Госдуме поддержали законопроект об особом регулировании детских школ искусств
В Госдуме поддержали законопроект об особом регулировании детских
В Саратовской области построят девять детских садов
В Саратовской области построят девять детских садов
В ФРГ создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2"
В ФРГ создали фонд для обхода санкций против "Северного потока-2"
В США через суд потребовали от Apple удалить Telegram из магазина приложений
В США через суд потребовали от Apple удалить Telegram из магазина
Декоммунизаторы «настучали» на памятники Ленину и улицу Маршала Жукова
Декоммунизаторы «настучали» на памятники Ленину и улицу Маршала Жукова
Новый вид пауков был назван в честь канадского певца и поэта Леонарда Коэна
Новый вид пауков был назван в честь канадского певца и поэта Леонарда
Российского оппозиционера Навального хотят посадить на два года
Российского оппозиционера Навального хотят посадить на два года
Подследственному главкому ВВС Украины подсунули «жучок»
Подследственному главкому ВВС Украины подсунули «жучок»
Стрижка ногтей по лунному календарю в феврале 2021 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в феврале 2021 года
Песков: Деятельность соцсетей необходимо регламентировать
Песков: Деятельность соцсетей необходимо регламентировать
Киргизия отказалась от бесплатной американской вакцины из-за отсутствия холодильников
Киргизия отказалась от бесплатной американской вакцины из-за

Топ на сегодня

Волочкова о Цискаридзе: "Он может спать с кем угодно — с мужчинами, с женщинами. Это его дело"
Волочкова о Цискаридзе: "Он может спать с кем угодно — с мужчинами, с
Собственник «Фортуны» попадет под санкции США первым
Собственник «Фортуны» попадет под санкции США первым
Россия настаивает на получении от Израиля конкретного ответа по Сирии
Россия настаивает на получении от Израиля конкретного ответа по Сирии
Экоактивисты приостановили разрешение на достройку «Северного потока — 2»
Экоактивисты приостановили разрешение на достройку «Северного
Друг принца Гарри и Меган Маркл о "Мегзите" и разладе пары с королевской семьей: "Сохраняется много обид"
Друг принца Гарри и Меган Маркл о "Мегзите" и разладе пары с

Еще по теме

В 2021 году в Саратовской области построят девять детских садов
Строительство двух детских садов на 270 мест завершат в Магаданской области в 2021 году
В Республике Марий Эл продолжается строительство новых детских садов
В амурских детских садах в 2020 году создано 120 новых мест