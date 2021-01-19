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В США через суд потребовали от Apple удалить Telegram из магазина приложений

В США через суд потребовали от Apple удалить Telegram из магазина приложений
Американская некоммерческая организация Coalition for a Safer Web («Коалиция за безопасный интернет») через суд потребовала от Apple удалить Telegram из магазина приложений. Об этом сообщают The Washington Post и Apple Insider.

Иск был подан в штате Калифорния от имени НКО и ее главы Марка Гинсберга (в прошлом — бывший посол США в Марокко). В жалобе говорится, что Telegram допустил размещение экстремистского и расистского контента, в частности антисемитского, а также призывы к насилию в связи со штурмом Капитолия 6 января.

В иске Apple обвиняют в «экономических потерях и причинении морального вреда». Кроме того, Гинсберг считает, что распространение подобных сообщений представляет для него опасность как для еврея. Истцы требуют удаления мессенджера из магазина приложений App Store и возмещения ущерба. Аналогичный иск планируется подать также в адрес Google.
«Telegram сам по себе выделяется из общего ряда в качестве сверхраспространителя [ненавистнической риторики] даже в сравнении с Parler», — сказал Гинсберг в интервью The Washington Post.

В июле 2020 года Гинзберг также написал генеральному директору Apple Тиму Куку с просьбой временно исключить Telegram из-за его роли в «подстрекательстве к экстремизму».

Ранее сообщалось, что Apple удалила популярную среди сторонников Трампа соцсеть Parler из App Store, а Google — из Play Market. Такое решение объясняется тем, что в соцсети «продолжают появляться публикации, которые направлены на разжигание непрекращающегося насилия в США».

Изменение политики конфиденциальности WhatsApp и удаление Parler способствовали тому, что Telegram стал вторым по скачиваемости приложением в США. С 6 по 10 января приложение Telegram скачали в США около 545 тысяч раз, что почти в три раза больше, чем в аналогичный период неделей ранее.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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