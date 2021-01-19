В столице стартовал конкурс команд руководителей классов «Школа самых классных классных – 2021»

Лидия Мартынова

В столице стартовал конкурс команд руководителей классов «Школа самых классных классных – 2021», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

«Лидерство начинается с умения ставить большие цели и принимать ответственные решения. Участие в конкурсе – первый шаг на этом пути, предоставляющий возможность совершенствовать конкретные навыки и качества, обладая которыми классный руководитель сможет повести за собой своих учеников», – отметила член правления Ассоциации классных руководителей образовательных организаций города Москвы Инесса Фокина.

Конкурс состоит из двух этапов. Конкурсными испытаниями первого этапа станут командное видеоинтервью, онлайн-олимпиада, ролик «Softskills: нельзя научить тому, чего не умеешь сам». Команде, состоящей из капитана и шести классных руководителей, предстоит продемонстрировать креативность, умение работать в команде, владение современными педагогическими технологиями.

На втором этапе активными участниками конкурса станут школьники: именно они покажут экспертному жюри рекламу-представление команды классных руководителей своей образовательной организации. А команды должны будут выполнить импровизационное задание, провести мастер-класс «Диалог с будущим» и т.д.