В учебных заведениях Кузбасса запустят курсы по истории региона

Лидия Мартынова

В школах и вузах Кемеровской области запустят курсы, направленные на изучение истории родного края. Эксперты совместно с представителями регионального отделения Российского исторического общества уже разрабатывают новый электронный учебник для учащихся 5–11-х классов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Кузбасса.

«Наступивший год 300-летия Кузбасса – это период особенно кропотливой, напряженной работы на благо региона. Представители исторического сообщества уже проделали огромную очень важную работу по поиску и систематизации данных и документов, посвященных развитию территории с момента открытия здесь залежей угля. Необходимо, чтобы эти сведения были доступны всем жителям Кузбасса. Изучение истории родного края должно быть массовым, начинаться в школе и продолжаться на уровне высшего образования», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Интерактивный учебник по истории Кузбасса для учащихся 5–11-х классов будет готов к началу нового учебного года. В учебнике будет не только хронологическое описание основных событий истории области, но и карты, архивные документы, данные об известных жителях, а также методические материалы, квесты.

В апреле 2019 года на базе Института истории и международных отношений Кемеровского государственного университета создано региональное отделение Российского исторического общества. Его эксперты вносят значительный вклад в подготовку к празднованию юбилея региона.

В 2021 году планируется проведение серии круглых столов для молодежи «История земли Кузнецкой». Сотрудники и студенты Института истории и международных отношений КемГУ примут участие в медиапроекте «История Кемерова и его окрестностей с древнейших времен до начала XX века». Также будет открыта Историческая молодежная лаборатория, в которой студенты смогут слушать лекции и работать над собственными проектами по истории области.