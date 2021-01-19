В весеннюю сессию Госдума рассмотрит 146 приоритетных законопроектов

Лидия Мартынова

Тема: Пленарное заседание Госдумы 19 января 2021 года

В программе работы Госдумы на весеннюю сессию — 146 законопроектов, в том числе несколько законодательных инициатив, внесённых президентом, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков на пленарном заседании 19 января.

По словам Жукова, среди президентских инициатив — изменения в Семейный кодекс о приоритете Конституции, проект о регулировании деятельности образовательных организаций в области искусства и сохранении уникальной отечественной системы подготовки творческих кадров.

Также Госдуме предстоит рассмотреть два президентских законопроекта во исполнение Конституции, в которых идёт речь о замещении государственных и муниципальных должностей.

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В блоке «Госстроительство и конституционные права граждан» — 141 законопроект. «Предполагается, что ряд изменений будут внесены в законодательство о выборах и референдумах в части приведения его в соответствие с поправками к Конституции», — сказал Александр Жуков.

Предстоит также обсудить законопроекты о судебной защите избирательных прав, совершенствовании правового регулирования вопросов агитации, в том числе в Интернете.

В блоке «Экономическая политика» 40 инициатив, в том числе изменения в Лесной кодекс, законопроект о совершенствовании процедур закупок товаров и услуг юрлицами. Для привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль подготовлен проект о соглашениях, которые заключаются при разработке месторождений углеводородного сырья, сообщил Александр Жуков.

Что касается социальной политики, в этом блоке 20 законопроектов, в том числе изменения в Трудовой кодекс о компенсации работнику за причинение морального вреда вследствие нарушения его трудовых прав. Также депутаты планируют обсудить законопроект о создании федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера. Кроме того, Госдума рассмотрит проект о совершенствовании работы единой государственной системы социального обеспечения, отметил Александр Жуков.

В весеннюю сессию планируется рассмотреть блок инциатив с поправками в Бюджетный и Налоговый кодексы, в том числе о налоговом контроле за ценами и порядке заключения соглашений о ценообразовании. В блоке «Оборона и безопасность» Александр Жуков обратил внимание на изменения в Закон «О полиции», направленные на усиление гарантий защиты прав граждан и уточнение полномочий полицейских.

«Очевидно, что программа законопроектной деятельности будет дополнена рядом первоочередных законопроектов после ежегодного Послания Президента и по итогам проведения совещания со статс-секретарями, которое мы планируем провести в недельный срок после оглашения Послания», — отметил Жуков.

В январе Госдума рассмотрит 82 законопроекта, 18 из них — во втором чтении, 63 — в первом. На 10 февраля запланирован «правительственный час» с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым.

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