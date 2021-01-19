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В Забайкалье стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель»

В Забайкалье стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель»

В Забайкалье стартовал прием заявок на участие в федеральной программе «Земский учитель», сообщает Министерство образования и науки Забайкальского края.

«Данная программа в регионе была запущена в прошлом году, благодаря ей в поселки и села региона приехали работать 22 педагога. В этом году планируем привлечь 20 учителей. Размер единовременной выплаты составляет два миллиона рублей. Прием заявок завершится 26 февраля», – отметила министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина.

Прием заявлений и документов осуществляется с 18 января до 26 февраля 2021 года.

Программа «Земский учитель» инициирована президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Она озвучена в феврале 2019 года в рамках ежегодного послания Федеральному Собранию и призвана стать одним из действенных механизмов поддержки педагогического сообщества.

По программе «Земский учитель» победителям конкурсного отбора, заключившим трудовой договор, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллиона рублей (в Дальневосточном федеральном округе – 2 миллиона рублей).

В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию программы «Земский учитель» предусмотрены средства в объеме более 1653,33 миллиона рублей в 2020 году, 1226,17 миллиона рублей в 2021 году, 1179,35 миллиона рублей в 2022 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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