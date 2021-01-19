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Власти ФРГ выразили сожаления по поводу санкций США против «Фортуны»

Власти ФРГ выразили сожаления по поводу санкций США против «Фортуны»

Правительство ФРГ с сожалением восприняло решение Вашингтона о введении санкций против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявила представитель Министерства экономики и энергетики Германии.

«Мы принимаем это к сведению с сожалением», — приводит ее слова агентство DPA. Представитель ведомства подтвердила информацию о том, что санкции нацелены против российского трубоукладчика.

В посольстве США в Берлине журналистам заявили, что «по-прежнему полны решимости предпринять все необходимые и соразмерные шаги для остановки «Северного потока — 2», который якобы «представляет угрозу национальным интересам европейских союзников».

В понедельник, 18 января, газета Handelsblatt сообщила о том, что 19 января правительство США введет санкции против судна «Фортуна» и его собственника — компании «КВТ-Рус». По ее информации, об этом американцы уведомили федеральное правительство ФРГ и других европейских партнеров. Как отмечает издание, тем самым впервые США не только угрожают санкциями по «Северному потоку — 2», но и в действительности вводят их.

Основой для решения США о санкциях является закон CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), в который американцы решили включить «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Документ был принят в США в 2017 году, он предусматривает применение правительством США ограничительных мер в отношении тех государств, которые заключают с Россией крупные контракты на закупку у нее оружия и военной техники. В Госдепе заявили, что «цель таких санкций — заставить Россию заплатить за свое злонамеренное поведение».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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