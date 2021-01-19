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Власти Забайкалья рекомендовали школьникам не посещать учебные заведения во время сильных морозов

Власти Забайкалья рекомендовали школьникам не посещать учебные заведения во время сильных морозов

Власти Забайкалья рекомендовали школьникам не посещать учебные заведения во время сильных морозов, сообщает Министерство образования и науки Забайкальского края.

Руководителям образовательных организаций необходимо контролировать тепловой режим в учреждении. В случае сильных морозов они должны проинформировать родителей обучающихся о переходе на дистанционный режим работы в дни с высоким риском понижения дневных температур.

«Нами рекомендовано отменить проведение уроков и иных учебных занятий в очной форме для младших классов при температуре ниже минус 36 градусов, для школьников 5–11-х классов при минус 38 и ниже. При этом родителям школьников необходимо обеспечить пребывание детей дома и подключение к урокам дистанционно», – сказала министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина.

# Общество
По материалам: edu.ru

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