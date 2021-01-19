Власти Забайкалья рекомендовали школьникам не посещать учебные заведения во время сильных морозов

Лидия Мартынова

Власти Забайкалья рекомендовали школьникам не посещать учебные заведения во время сильных морозов, сообщает Министерство образования и науки Забайкальского края.

Руководителям образовательных организаций необходимо контролировать тепловой режим в учреждении. В случае сильных морозов они должны проинформировать родителей обучающихся о переходе на дистанционный режим работы в дни с высоким риском понижения дневных температур.

«Нами рекомендовано отменить проведение уроков и иных учебных занятий в очной форме для младших классов при температуре ниже минус 36 градусов, для школьников 5–11-х классов при минус 38 и ниже. При этом родителям школьников необходимо обеспечить пребывание детей дома и подключение к урокам дистанционно», – сказала министр образования и науки Забайкальского края Наталья Бянкина.