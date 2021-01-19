Водителю из Хабаровска грозит штраф 2 миллиона за сбитого амурского тигра

Вадим Карасев

Автомобилист сбил насмерть амурского тигра на 191-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск в районе села Троицкого. Теперь мужчине грозит штраф 2 млн рублей, сообщается на сайте Минприроды Хабаровского края.

Хищник перебегал дорогу и попал под колеса автомобиля Suzuki без номеров, водитель которого не успел вовремя среагировать на опасность. Труп тигра доставят в Центр изучения болезней диких животных в городе Уссурийске для проведения ветеринарно-биологической экспертизы.

По данным ведомства, сейчас решается вопрос о привлечении автомобилиста к ответственности. Это третий подобный случай в Хабаровском крае за год — все они были зарегистрированы на территории Нанайского муниципального района.



Амурский тигр занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. В настоящее время в природе осталось около 400 особей, и охота на этот вид полностью запрещена.

