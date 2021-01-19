Волочкова о Цискаридзе: "Он может спать с кем угодно — с мужчинами, с женщинами. Это его дело"

Вадим Карасев

Недавно 47-летний Николай Цискаридзе попал в скандал после того, как в Сети оказались постельные фото двух мужчин, один из которых был похож на знаменитого артиста балета. Анастасия Волочкова прокомментировала неприятную ситуацию, в которую попал ее бывший коллега.

Как считает Волочкова, в свое время Николай Цискаридзе оказался единственным человеком из ее коллег по Большому театру, кто поддержал ее в конфликте с руководством. Балерину тогда обвинили в том, что у нее лишний вес.



"Те мои снимки распространили перед ответственным спектаклем — мол, посмотрите, какая балерина! История повторяется с Колей — под него тоже копают, ибо видят конкурента. Он достоин стать руководителем Большого, там это понимают и вставляют ему палки в колеса — вот эти грязные снимки всплыли. Но, мне кажется, лезть к человеку в постель — последнее дело. Он может спать с кем угодно — с мужчинами, с женщинами. Это его частное дело. Смотрите на его профессиональные достоинства — здесь Николаю нет равных!" — рассказала Волочкова изданию "Дни.ру".

Сам Николай Цискаридзе также высказался о гей-скандале, в который его попытались втянуть злопыхатели.

"Если постоянно у тебя пытаются найти то, чего не существует, — это наивысший пилотаж дебилизма!

"Милые" заказчики и авторы "веселых картинок", любители "Большого" хейта — СОЧУВСТВУЮ! Сложно Вам! Искать то, чего не существует, очень сложно! Когда мне показывают очередные ваши "художества", я понимаю, как скудна ваша фантазия и узок спектр услуг", — написал артист в инстаграме.

По словам Николая Цискаридзе, за распространением в Сети скандальных фото стоят "большие заказчики".

Колонны, за которыми вы пока прячетесь, вылезают из щелей склеек этих дешевых комиксов! И как всегда актуальна Раневская. Однажды одна коллега сказала Фаине Георгиевне:

– В театре все говорят, что я лесбиянка!!

– А вы им не верьте!!!

Как писал NEWSTES, ранее Цискаридзе признался, что в детстве его считали гермафродитом.