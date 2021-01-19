Возвращение и задержание Алексея Навального: ход событий, реакция западных политиков и мемы

Вадим Карасев

Вчера вечером в Москву из Германии вернулся Алексей Навальный. Событие стало практически главной новостью воскресенья, а рейс авиакомпании "Победа", на котором летели Алексей и его жена Юлия, — самым отслеживаемым в сети, согласно данным портала Flightradar24. Новостные ленты обновлялись практически поминутно — вместе с Навальным на борту находилось и множество международных журналистов, фиксировавших происходящее в салоне. Самолет в итоге приземлился в Шереметьево, а не во Внуково, как ожидалось. На паспортном контроле Навального задержали сотрудники ФСИН в связи с ранее поданным иском о замене назначенного ему условного срока на реальный по делу о хищениях у компании Yves Rocher. В нашем материале собрали главное о возвращении оппозиционера: как отреагировал Запад, какие мемы смешили твиттер и при чем тут Бузова.

Вылет из Германии

В ФРГ Алексей Навальный находился с августа прошлого года. Он был доставлен туда на лечение после предполагаемого отравления "Новичком". Сначала он был госпитализирован в берлинскую клинику "Шарите", откуда был выписан 20 сентября. После этого он находился в регионе Шварцвальд на юге Германии. 13 января Навальный объявил о возвращении в Москву, написав об этом в своих соцсетях.





Алексей Навальный с женой Юлией и детьми

В аэропорт Берлина Навального и его супругу привезли на автомобиле с мигалкой в сопровождении полиции. Пару доставили прямо к трапу самолета — на регистрацию их паспорта принесли представители федеральной полиции. Из Берлина самолет вылетел с получасовой задержкой: сначала с рейса пришлось снять буйного пассажира, потом на борту состоялась импровизированная пресс-конференция Навального.

В аэропорту Берлина также собралась местная пресса, но общения Навального с немецкими журналистами не было. На борту самолета в итоге было порядка 30 журналистов разных СМИ.

Прилет в Москву

Самолет "Победы" должен был сесть в аэропорту Внуково. Там и стали собираться сторонники Навального и представители прессы. Накануне стало известно, что аэропорт не согласовывает разрешение на съемки, ссылаясь на антикоронавирусные меры. В Санкт-Петербурге с поезда сняли главу местного штаба Навального, не дав ей уехать в Москву.

Вместе со сторонниками Навального в зале аэропорта появились и люди, называвшие себя поклонниками Ольги Бузовой: они разворачивали плакаты с именем певицы и исполняли ее хиты. По их словам, Бузова должна была прилететь во Внуково из Санкт-Петербурга.

Через некоторое время вход в здание аэропорта был ограничен — у всех проверяли билеты на самолет. Внутри же начались задержания. Так, были задержаны сотрудники ФБК Любовь Соболь и Руслан Шаведдинов, а также несколько журналистов. Всего, по данным "ОВД-Инфо", было задержано 55 человек.





Самолет с Навальным в итоге сел не во Внуково, а в Шереметьево. Существует несколько официальных версий случившегося. По словам очевидцев, командир на борту объявил, что Внуково закрыто по техническим причинам, так как "за полосу выкатился другой самолет". В пресс-службе аэропорта позднее сослались на выкатившуюся с полосы и застрявшую снегоуборочную технику.

В Шереметьево Навальный успел сойти с самолета, добраться до здания аэропорта на автобусе вместе с другими пассажирами и даже дать небольшое интервью присутствующим журналистам на фоне баннера с видами Красной площади.





Не могу сказать, что это мой выбор — возвращаться или не возвращаться в Россию. Такой вопрос не стоял ни одну секунду. Но это показывает, как нужно здесь бороться... Они поставили авиационную безопасность огромного прекрасного города под угрозу. Я прилетел и могу сказать, что я совершенно счастлив, что прилетел. Это мой лучший день за последние пять месяцев, несмотря на то что Германия классная страна... Здесь мой дом. Я приехал сюда, и я не боюсь. Я знаю, что прав, уголовные дела против меня сфабрикованы,

— заявил оппозиционер.

Задержание Навального

Во время прохождения паспортного контроля Алексей Навальный был задержан сотрудниками ФСИН. С 29 декабря 2020 года он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу Yves Rocher (Навальный должен был дважды в месяц являться в органы ФСИН, чтобы отмечаться у инспектора).

Напомним, что в 2014 году Навальный и его брат Олег были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании Yves Rocher. Алексей был приговорен к трем с половиной годам условно с испытательным сроком до 29 декабря 2020 года. В этот период он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.

По данным ведомства, постановление было нарушено шесть раз, после чего Навального и объявили в розыск. До суда, который определит дальнейшую меру пресечения, Навальный будет находиться под стражей. По данным адвоката оппозиционера Ольги Михайловой, сейчас он находится во втором отделении полиции в подмосковном городе Химки. Сегодня утром стало известно, что ее пустили к ее подзащитному.

Реакция в сети

Возвращение Навального и все дальнейшие события вызвали ажиотаж в сети. Пользователи не только серьезно обсуждали происходящее — было место и шуткам, и мемам. Хотя полет продлился всего около трех часов, ожидание было сравнимо с развязкой бесконечного юмористического "Крутого пике", так что неудивительно, что многие взяли за основу именно эти скетчи. Мем про себя запостил и сам Навальный.





























Поводом для сарказма со стороны пользователей сети стал и ответ SMM-редактора аэропорта в твиттере относительно прилета самолета с Навальным.

Мы достойно "встретили" самолеты из Германии в 1941-м, встретим все самолеты и в 2021-м,

— написали в аккаунте.

Позднее представители Внуково уточнили, что не собирались проводить аналогий, а в виду имелась дата открытия аэропорта.

Аэропорту в этом году исполняется 80 лет. За эти годы мы стали свидетелями множества разных событий,

— отметили в аккаунте Внуково.





Ольга Бузова, которую ждали во Внуково, тоже в итоге приземлилась в Шереметьево: туда перенаправили и борт авиакомпании "Россия", на котором летела артистка. Ольга не стала скрывать своих эмоций и записала сторис, где гневно отметила, что из-за этого сорвалась ее съемка.

Мне сейчас говорят, что я не могу приземлиться во Внуково. Я на хрена тогда вообще покупаю билет за такие бабки,

— сказала Бузова.













Реакция официальных лиц

На задержание Навального бурно отреагировали западные политики. Так, власти США, Германии, Франции, Италии, Австрии, Канады, Чехии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши и Словакии назвали задержание Навального неприемлемым и призвали немедленно освободить его.

Мы с большой обеспокоенностью отмечаем, что это задержание является последним в серии попыток заставить замолчать Навального и других оппозиционеров, а также независимые голоса, критикующие российские власти,

— говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

После выздоровления Алексей Навальный принял сознательное решение вернуться в Россию. Совершенно непонятен тот факт, что он был арестован российскими властями сразу по прибытии,

— сделал заявление министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

Навального следует немедленно освободить, а виновных в возмутительном покушении на его жизнь привлечь к ответственности. Нападки Кремля на Навального — это не просто нарушение прав человека, но и вызов российскому народу, который хочет, чтобы его голос был услышан,

— написал в твиттере советник по нацбезопасности при новом президенте США Джейк Салливан.





Задержание Алексея Навального в московском аэропорту — опасный шаг к лишению россиян политической альтернативы. Беларусь видела последствия такого обращения с политическими оппонентами. Это не отвечает интересам русского народа и страны,

— написала в своем твиттере лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

Из представителей российской власти произошедшее пока прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Прошу прощения. Его в Германии задержали? Я не в курсе,

— сказал Песков вчера вечером, сославшись на то, что был в отпуске и не следил за новостями.

Последние события

По данным телеграм-канала Mash, суд над Навальным должен состояться прямо сейчас. В распоряжении канала оказался приказ, согласно которому заседание началось в 12:30 18 января 2021 года. Информацию подтвердила и пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.