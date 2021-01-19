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Зеленский назвал, кого первыми будут вакцинировать от COVID-19

Зеленский назвал, кого первыми будут вакцинировать от COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди должны четко знать, когда начинается вакцинация от коронавируса, а правительство должно быть готово к ее началу во всех вопросах. Об этом он сказал на совещании по предотвращению распространения коронавирусной инфекции 18 января.
Первыми, по словам Зеленского, должны получить вакцину медработники, военные и люди пожилого возраста, потому что они – в основной группе риска.

"Знаю, что Министерство здравоохранения активно готовится к подписанию первых контрактов. Люди должны четко знать, когда начинается вакцинация, как она будет проходить, и знать, что государство о них позаботиться. Вакцинация – это вызов для всего мира, и повсюду, в каждой стране правительства встречаются с новыми вызовами. Мы должны в первую очередь думать о людях", – отметил президент.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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