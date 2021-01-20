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133,5 тысячи учеников начальных классов Ставрополья получают горячее питание

133,5 тысячи учеников начальных классов Ставрополья получают горячее питание

Все ученики начальных классов Ставропольского края – 133,5 тысячи человек – обеспечены горячим питанием.  Ребята, занимающиеся в первую смену, получают бесплатные завтраки, во вторую смену – бесплатные обеды. Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования.

«В школах в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора разработаны примерные меню. В них учтены необходимое количество пищевых веществ, калорийность, объемы порций согласно возрасту обучающихся. Документы утверждаются лично директорами образовательных организаций», – уточняется в информационном релизе.

В каждом образовательном учреждении работают комиссии родительского контроля, наблюдающие за качеством организации бесплатного горячего питания обучающихся 1–4-х классов.

Продолжает свою работу горячая линия при министерстве, свои комментарии родители могут оставить на портале «Госуслуги». Каждое обращение рассматривается в индивидуальном порядке, проводится проверка фактов и принимаются меры по устранению выявленных недостатков.

В 2021 году на обеспечение младших школьников бесплатным горячим питанием на Ставрополье предусмотрено около 1,5 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета будет выделено 1,3 миллиарда рублей, из краевого – 83,3 миллиона рублей, из муниципального – 73,1 миллиона рублей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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