Администрация Байдена намерена остановить строительство «Северного потока — 2», заявил Блинкен

Анастасия Иванова

Администрация избранного президента США Джозефа Байдена будет делать всё возможное, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен. Об этом сообщает в среду ТАСС.

«Я решительно настроен на то, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить завершение [этого проекта]», — сказал он на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

При этом он допустил, что европейские партнёры могут не согласиться остановить строительство. «Мы будем пытаться убедить их [партнеров в Европе] остановить его [проект]», — подчеркнул Блинкен.

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По его словам, если это сделать не получится, то «надо будет серьезно рассмотреть все те [санкционные] инструменты», которые есть у США.

Блинкен также заявил, что администрация Байдена намерена рассмотреть возможность ужесточения односторонних санкций против РФ. Он, в частности, отметил, что избранный президент США ранее говорил о санкциях в связи с предполагаемым иностранным вмешательством в ход американских выборов. Байден решительно настроен на то, чтобы вводить ограничительные меры за такие действия.

«И, конечно, нам необходимо изучить это в то время и таким образом, которые мы сами выберем», — сказал Энтони Блинкен.

Во вторник США расширили санкции против России. В частности, они вводятся против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», участвующего в строительстве газопровода «Северный поток — 2», и танкера «Максим Горький». Также санкции коснутся базирующихся в РФ компаний «КВТ-Рус» и «Рустанкер». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, РФ сожалеет из-за ограничений по строительству газопровода «Северный поток-2», однако намерена завершить проект.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Он завершён более чем на 90 процентов.