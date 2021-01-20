Авторы серии видеоигр GTA запатентовали новую систему навигации ИИ-водителей
Сегодня, 06:00 Анастасия Иванова
Take-Two и двое разработчиков из Rockstar, ведущий программист ИИ Саймон Парр и заместитель директора по технологиям Дэвид Хюнд, запатентовали новую «систему и способ виртуальной навигации в игровой среде».
Система предназначена для навигации NPC, управляющих различными транспортными средствами. При этом она не будет подвержена аппаратным и программным ограничениям. Результатом станет более реалистичная симуляция дорожного движения с большим количеством трафика.
Благодаря новой системе каждый NPC получит собственные характеристики, описывающие ускорение, расстояния, время, тормозной путь, максимальную скорость и скорость поворотов. Эти характеристики позволят создать более реалистичных водителей.
Отмечается, что система может быть использована в мультиплеере или через облачные сервисы, соединяясь с консолью игрока. В патенте не упоминаются проекты, где будет использована новая система, однако одним из таких вполне может стать Grand Theft Auto VI.
В апреле прошлого года СМИ сообщили, что следующей игрой Rockstar станет новая Grand Theft Auto. Тогда её разработка находилась на очень ранней стадии.
По материалам: gogetnews.info