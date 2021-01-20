Авторы серии видеоигр GTA запатентовали новую систему навигации ИИ-водителей

Анастасия Иванова

Take-Two и двое разработчиков из Rockstar, ведущий программист ИИ Саймон Парр и заместитель директора по технологиям Дэвид Хюнд, запатентовали новую «систему и способ виртуальной навигации в игровой среде».Система предназначена для навигации NPC, управляющих различными транспортными средствами. При этом она не будет подвержена аппаратным и программным ограничениям. Результатом станет более реалистичная симуляция дорожного движения с большим количеством трафика.Благодаря новой системе каждый NPC получит собственные характеристики, описывающие ускорение, расстояния, время, тормозной путь, максимальную скорость и скорость поворотов. Эти характеристики позволят создать более реалистичных водителей.Отмечается, что система может быть использована в мультиплеере или через облачные сервисы, соединяясь с консолью игрока. В патенте не упоминаются проекты, где будет использована новая система, однако одним из таких вполне может стать Grand Theft Auto VI.В апреле прошлого года СМИ сообщили, что следующей игрой Rockstar станет новая Grand Theft Auto. Тогда её разработка находилась на очень ранней стадии.