Байден назначил временных глав Госдепа и двух министерств

Влада Некрасова

Президент США Джо Байден назначил временных глав Госдепартамента, Министерства финансов и Министерства юстиции до утверждения его выдвиженцев на эти должности, сообщает РИА «Новости».

Исполняющим обязанности госсекретаря стал Дэн Смит, врио министра финансов — Энди Бокол, и.о. министра юстиции — Монти Уилкинсон.

На пост госсекретаря новый президент США выдвинул Энтони Блинкена, министра финансов — Джанет Йеллен, министра юстиции — Меррика Гарланда.

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Ранее в среду Джозеф Байден принес присягу и вступил в должность президента США.

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования коллегии выборщиков Байден набрал необходимые для победы 270 голосов.