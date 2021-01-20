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Байден назначил временных глав Госдепа и двух министерств

Байден назначил временных глав Госдепа и двух министерств

Президент США Джо Байден назначил временных глав Госдепартамента, Министерства финансов и Министерства юстиции до утверждения его выдвиженцев на эти должности, сообщает РИА «Новости».

Исполняющим обязанности госсекретаря стал Дэн Смит, врио министра финансов — Энди Бокол, и.о. министра юстиции — Монти Уилкинсон.

На пост госсекретаря новый президент США выдвинул Энтони Блинкена, министра финансов — Джанет Йеллен, министра юстиции — Меррика Гарланда.

Дональд Трамп покинул Белый дом


Ранее в среду Джозеф Байден принес присягу и вступил в должность президента США. 

Президентские выборы в США состоялись 3 ноября 2020 года. По итогам голосования коллегии выборщиков Байден набрал необходимые для победы 270 голосов.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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