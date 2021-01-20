Берлин прокомментировал санкции против "Северного потока — 2"

Вадим Карасев

Берлин не изменил позиции по "Северному потоку — 2" из-за санкций США. Об этом заявила официальный представитель правительства Германии Мартина Фиц.

По ее словам, проект считается строго экономическим и об этом уже много раз говорилось в прессе. Сообщение о санкциях в кабмине приняли к сведению, но Фиц не указала, последует ли на них какая-то реакция.



"Позиция правительства не изменилась, мы уже много раз озвучивали ее — это экономический проект", — передает ее слова "Интерфакс".

Незадолго до демарша Госдепартамент США предупредил, что любые европейские компании столкнутся с санкциями при попытке участия в СП-2. Таким образом, утверждают в Вашингтоне, Америка отстаивает энергобезопасность Европы. Впоследствии в санкционный список был внесен трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока — 2", и его владелец.

Многие компании вышли из проекта, опасаясь попасть под американские ограничения. Например, датская инжиниринговая компания Ramboll и швейцарская Allseas, которая должна была помочь достроить участок магистрали в водах Дании.

Ранее Ruposters писал, что в "Газпроме" заговорили о возможном провале "Северного потока — 2".