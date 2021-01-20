Блинкен намерен остановить строительство «Северного потока — 2»

Лидия Мартынова

Администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», и намерена пытаться убедить в этом партнеров в Евросоюзе.

Об этом заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США кандидат на пост главы Госдепа Энтони Блинкен. Он допустил при этом, что европейские партнеры США могут и не согласиться остановить строительство.

«Я решительно настроен на то, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить завершение [этого проекта]. Мы будем пытаться убедить их [партнеров в Европе] остановить его [проект]. Но, если это не удастся, я думаю, что нам надо будет серьезно рассмотреть все те [санкционные] инструменты, которые у нас есть, в том числе те, что вы [Конгресс] предоставляете», — заявил Блинкен.

Он также добавил, что новая администрация США намерена изучить целесообразность ужесточения санкций в отношении России.