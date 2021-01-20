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Более 100 студентов ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского станут общественными наблюдателями на ГИА

Более 100 студентов ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского станут общественными наблюдателями на ГИА

Более 100 студентов Липецкого государственного педагогического университета имени П.П. Семенова-Тян-Шанского станут общественными наблюдателями на государственной итоговой аттестации, сообщает пресс-служба вуза.

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Управление образования и науки Липецкой области и Липецкая областная общественная организация Российского союза молодежи подписали соглашение о создании федерального ситуационно-информационного центра онлайн-наблюдения и участии студентов в Корпусе общественных наблюдателей на ГИА.

«Мы должны обеспечить честную, справедливую и объективную итоговую аттестацию школьников. И в этом студенты педагогического вуза – наши первые помощники. По опыту прошлых лет, они оперативно предоставляют достоверную информацию о ходе экзаменов и пресекают попытки нарушения процедуры проведения ЕГЭ», – отметила начальник Управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Центр будет рассчитан на 25 рабочих мест. Еще 100 студентов будут наблюдать за экзаменами из регионального центра, он разместится в Центре поддержки одаренных детей «Стратегия».

«Участие в качестве общественного наблюдателя – это часть учебной практики. Студентам, которые собираются стать учителями, важно подготовиться к будущей практической деятельности, в том числе к организации и контролю итоговой аттестации», – подчеркнула ректор ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Нина Федина.

Все онлайн-наблюдатели пройдут обучение на интернет-платформе по подготовке специалистов, привлекаемых к ГИА. После этого каждый из них сдаст тест, результат которого станет допуском к экзаменационной кампании 2021 года.

В России ЕГЭ служит одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения аттестата об окончании российской школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.

# Общество
По материалам: edu.ru

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