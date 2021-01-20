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Бывшая жена Арми Хаммера Элизабет Чэмберс шокирована секс-скандалом вокруг его имени: "Она живет в кошмаре"

Бывшая жена Арми Хаммера Элизабет Чэмберс шокирована секс-скандалом вокруг его имени: "Она живет в кошмаре"

34-летний Арми Хаммер продолжает оставаться главным ньюсмейкером последних недель. В прессе и соцсетях продолжают обсуждаться слитые скрины БДСМ-переписок от якобы бывших сексуальных партнерш актера, в которых он воображает, как разрывает их на части и пьет их кровь во время занятий любовью, а также тайный аккаунт в инстаграме Хаммера, где он обсуждал секс и наркотики.

И если подлинность переписок, в которых актер проявляет каннибалистские наклонности, он сам яростно отрицает, то наличие закрытого аккаунта недавно публично подтвердил. На фоне всех этих скандалов непросто приходится и 38-летней бывшей жене Арми Элизабет Чэмберс, о разводе с которой стало известно в середине прошлого лета.


Элизабет Чэмберс и Арми Хаммер

Анонимные источники, близкие к Чэмберс, утверждают, что она шокирована всем происходящим и сейчас сосредоточена на самом главном: попытке оградить от громкого скандала их с Арми двоих детей, шестилетнюю Харпер и четырехлетнего Форда.

Элизабет была в ужасе от того, что выяснилось. Сейчас она будто живет в ночном кошмаре. Она больше не узнает человека, за которого когда-то вышла замуж. Элизабет хочет помочь Арми, но не может сделать этого сама,

— рассказал инсайдер в беседе с Us Weekly.


При этом другой источник рассказал тому же изданию, что Элизабет ничего не знала ни об одной из женщин, которые якобы имели сексуальные отношения с ее бывшим мужем. Однако многие интернет-пользователи убеждены, что Чэмберс лукавит, говоря о том, что была в неведении насчет измен мужа. В качестве аргумента они используют старые скрины переписок, слитые девушкой из России под ником Dominastya. В этих сообщениях, подлинность которых также не доказана, актер восхищается фигурой девушки и предлагает ей вступить в БДСМ-отношения на условиях договора о неразглашении. Тогда Dominastya заявила, что жена актера прекрасно знала о его переписках с девушками, потому что регулярно контролировала соцсети мужа. В качестве доказательств россиянка приложила скрин переписки с Элизабет Чэмберс, в которой та выражает сожаление по поводу существования таких девушек, как Dominastya.


Напомним, что Арми Хаммер и Элизабет Чэмберс были в браке 10 лет. В 2014 году на свет появилась их дочь Харпер, а в 2017-м родился сын Форд. Прошлым летом пара объявила о разводе. Супруги не уточнили причину своего расставания, лишь сообщив, что теперь они переходят на новый уровень отношений и продолжат вместе заниматься воспитанием детей. В ходе развода Элизабет выступила с требованием оформить приоритетную опеку над их двумя детьми, однако Арми эти условия не устроили: он подал в суд встречное заявление о совместной опеке над сыном и дочерью.


Арми Хаммер и Элизабет Чэмберс с детьми
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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