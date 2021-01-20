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Для сахалинских старшеклассников проводят учебно-тренировочные сборы

Для сахалинских старшеклассников проводят учебно-тренировочные сборы

Центр выявления и поддержки одаренных детей Регионального центра оценки качества образования Сахалинской области организовал для участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников учебно-тренировочные сборы.

Они проводятся в январе и феврале по четырем предметам: информатике, химии, математике, истории – в рамках подготовки к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников 2020/21 учебного года.

Всего в сборах участвуют более 100 старшеклассников. Ребята проходят интенсивный курс подготовки под руководством педагогов из общеобразовательных учреждений Анивы, Южно-Сахалинска, Института развития образования Сахалинской области и докторов, кандидатов наук Новосибирского государственного технического университета, Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова. 

«Сборы по этим предметам проводятся не случайно. Дисциплины физико-математического и естественно-научного цикла являются одними из самых сложных в олимпиаде, также трудности были выявлены по предмету «история». На сборах школьники разбирали задания олимпиадного уровня», – сказала заместитель директора Регионального центра оценки качества образования, руководитель Центра выявления и поддержки одаренных детей Людмила Сакович.

Учебно-тренировочные сборы проводятся второй год. Мероприятие показало свою эффективность и способствовало повышению результатов.

# Общество
По материалам: edu.ru

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