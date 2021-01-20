Евросоюз решил ослабить позиции доллара в мире

Вадим Карасев

Евросоюз принял решение начать ослаблять влияние доллара Соединенных Штатов в мире, параллельно Брюссель займется укреплением евро – такие тезисы содержатся в плане Еврокомиссии по укреплению экономической устойчивости.

Как сообщает Bloomberg, блок решил удовлетворить многочисленные призывы к повышению автономности и независимости от Америки. Поворотным моментом в этом процессе стало введение санкций против Ирана – в Европе не согласились с таким решением, но были вынуждены ему подчиниться.

"Продвижение устойчивого финансирования является возможностью для преобразования финансовых рынков ЕС в мировой центр "зеленого финансирования", что укрепит позицию евро в качестве основной валюты для устойчивых финансовых продуктов", – говорится в черновике документа.

Официальный Вашингтон, отмечают европейские чиновники, существенно влияет на способность ЕС осуществлять собственные цели во внешней политике. Евро между тем остается второй самой популярной валютой в мире после доллара, он может быть использован для повышения независимости блока.

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