Генеральное консульство России в Нью-Йорке лишили связи
Генеральное консульство России в Нью-Йорке направило ноту протеста в Госдеп США с требованием устранить отключение всех линий связи.
Отметим, что отключение всех телефонных линий и проблемы с интернетом в консульстве начались с 18 января, а уже на следующий день об этом сообщили сотрудники дипмиссии, попросив соотечественников держать связь по всем вопросам по электронной почте.
Напомним, в конце прошлого года Госдепартамент США уведомил Конгресс страны о намерении окончательно закрыть консульство во Владивостоке и приостановить работу консульства в Екатеринбурге, сообщила газета Washington Post. Планировалось, что единственным американским дипломатическим центром в России останется посольство в Москве. Однако накануне генконсульство в Екатеринбурге заявило, что никуда «эвакуироваться» пока не собирается.