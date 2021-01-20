Генеральное консульство России в Нью-Йорке лишили связи

Влада Некрасова

Генеральное консульство России в Нью-Йорке направило ноту протеста в Госдеп США с требованием устранить отключение всех линий связи.

«Обратили внимание на возникшие трудности у российских соотечественников при получении консульских услуг из-за отключения всех линий связи. Расцениваем сложившуюся ситуацию как неприемлемую», — говорится в заявлении дипломатической миссии, опубликованном 20 января на странице консульства в сети Facebook.

Отметим, что отключение всех телефонных линий и проблемы с интернетом в консульстве начались с 18 января, а уже на следующий день об этом сообщили сотрудники дипмиссии, попросив соотечественников держать связь по всем вопросам по электронной почте.

Напомним, в конце прошлого года Госдепартамент США уведомил Конгресс страны о намерении окончательно закрыть консульство во Владивостоке и приостановить работу консульства в Екатеринбурге, сообщила газета Washington Post. Планировалось, что единственным американским дипломатическим центром в России останется посольство в Москве. Однако накануне генконсульство в Екатеринбурге заявило, что никуда «эвакуироваться» пока не собирается.