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"Главный лохотрон". В Кремле отреагировали на фильм о богатствах Путина

"Главный лохотрон". В Кремле отреагировали на фильм о богатствах Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на двухчасовой фильм оппозиционера Алексея Навального о дворце Владимира Путина. Песков выступил в традиционном для Кремля стиле "вы все врете".
"Нам известно о готовящихся информатаках на главу государства. Они были и, к сожалению, будут продолжаться. В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вчерашний материал — ничего нового в нём не представлено. Эта тема была вброшена года три-четыре назад. И в данном случае здесь из пустого в порожнее переливается.

В бассейн в некоем дворце вписывается кадр Путина, который плавает в Енисее. Кадры, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это сухая констатация.

В конце этого материала "чудесного" указаны счета с просьбой перечислять туда деньги. И мне кажется, что это главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований. Это и есть такой главный лохотрон. Предупреждаем всех граждан, тем более с учётом такого большого количества просмотров: подумайте, перед тем как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам, потому что способы изъятия денег у населения жуликами постоянно совершенствуются", - цитирует Пескова телеграм-канал "Mash".
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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