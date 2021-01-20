"Главный лохотрон". В Кремле отреагировали на фильм о богатствах Путина

Лидия Мартынова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на двухчасовой фильм оппозиционера Алексея Навального о дворце Владимира Путина. Песков выступил в традиционном для Кремля стиле "вы все врете"."Нам известно о готовящихся информатаках на главу государства. Они были и, к сожалению, будут продолжаться. В данном случае президенту вменяется в собственность то, чего не существует. Вчерашний материал — ничего нового в нём не представлено. Эта тема была вброшена года три-четыре назад. И в данном случае здесь из пустого в порожнее переливается.В бассейн в некоем дворце вписывается кадр Путина, который плавает в Енисее. Кадры, когда Путин плавал в Енисее, обошли весь мир. Это сухая констатация.В конце этого материала "чудесного" указаны счета с просьбой перечислять туда деньги. И мне кажется, что это главная задача подобных материалов, таких псевдорасследований. Это и есть такой главный лохотрон. Предупреждаем всех граждан, тем более с учётом такого большого количества просмотров: подумайте, перед тем как переводить деньги вот таким на самом деле жуликам, потому что способы изъятия денег у населения жуликами постоянно совершенствуются", - цитирует Пескова телеграм-канал "Mash".