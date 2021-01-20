Госдеп намерен остановить «Северный поток — 2»: события ночи 20 января

Влада Некрасова

Администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», и намерена пытаться убедить в этом партнеров в Евросоюзе. Об этом заявил на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США кандидат на пост главы Госдепа Энтони Блинкен. Он допустил при этом, что европейские партнеры США могут и не согласиться остановить строительство. «Я решительно настроен на то, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить завершение этого проекта», — заявил Блинкен.

США не выиграют от введения санкций против участников проекта строительства газопровода «Северный поток — 2», пытаясь заставить страны Европы покупать свое сырье. Об этом заявил 19 января посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя принятие США односторонних рестрикций в отношении баржи «Фортуна», которая достраивает газопровод. «США вышли за рамки приличия в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей, — приводятся высказывания посла на странице диппредставительства в Facebook. — Нарушают нормы международного права, принципы честной и свободной торговли. Не считаются даже с мнением собственных союзников».

Отставной американский генерал Ллойд Остин заявил 19 января, что в случае утверждения шефом Пентагона намерен «оставить открытой дверь» для более тесного сотрудничества с РФ в сферах, представляющих взаимный интерес. Если меня утвердят, я буду искать пути, чтобы предотвратить опасную эскалацию напряженности, твердо стоять на защите наших интересов и ценностей, и оставлю дверь открытой для большего сотрудничества с РФ в сферах, представляющих взаимный интерес», — говорится в письменных ответах Остина на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

Кандидат на пост шефа Пентагона Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине, в том числе и вооружений, чтобы ее вооруженные силы могли «сохранять территориальную целостность» страны. Такое мнение он выразил в опубликованных во вторник письменных ответах на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса. «Усилия США по оказанию помощи в деле наращивания потенциала украинских сил должны оставаться приоритетными. В случае утверждения и при условии продолжения прогресса в реформах в области управления и борьбы с коррупцией я буду решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставлению техники и консультативной поддержки, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии со стороны России», — утверждает отставной генерал.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о готовности провести повторный референдум о самоопределении, что станет подтверждением воли народа Донбасса и сигналом мировому сообществу. Ранее полпред ДНР, глава МИД ДНР Наталья Никонорова предложила членам Совбеза ООН путем референдума, который будет международно признан, узнать, чего хочет народ Донбасса. «Тот факт, что мы говорим о готовности республики вновь задействовать механизм прямой демократии, был по сути нашим сигналом мировому сообществу: мы не утратили, а только укрепили нашу веру в свободу, гуманизм и права человека, мы готовы вновь показать наше стремление к тем идеалам и ценностям, ради защиты которых народ выходил на улицы в 2014 году», — сказал Пушилин.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 января встретился с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, прибывшей в Киев с двухдневным визитом. Как передает пресс-служба Офиса президента, на встрече стороны обсудили ситуацию на Донбассе. Зеленский поздравил Линде с вступлением в должность и сообщил, что «Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров „нормандской четверки“ в декабре 2019 года». Он также поблагодарил госпожу Линде за поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины», и за ее позицию по поводу того, что завершение войны на Донбассе «является приоритетом».

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило о подозрении (аналог предъявления обвинения) главе Конституционного суда страны (КСУ) Александру Тупицкому. Как сообщили в пресс-службе ГБР, фигуранту вменяют совершение уголовных преступлений против правосудия, предусмотренных ч. 2 ст. 384, ст. 386 («Заведомо ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств защиты, подкуп свидетеля с целью отказа от дачи показаний») Уголовного кодекса Украины. По данным ГБР, несмотря на приобретение статуса подозреваемого по уголовному делу и отстранение, Тупицкий продолжает ходить на работу в КСУ и препятствует досудебному расследованию.