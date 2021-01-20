Ида Галич высказалась о разводе с Аланом Басиевым: "Мы грустная часть статистики"

Вадим Карасев

Первые слухи о проблемах в семье 30-летней Иды Галич и ее 29-летнего супруга Алана Басиева появились еще в конце 2020-го. В середине декабря телеведущая и один из самых высокооплачиваемых блогеров по версии Forbes косвенно подтвердила расставание с мужем, заявив в своем инстаграме, что теперь у каждого из них свой путь. Тем не менее открыто ни Ида, ни Алан о своем разводе так и не говорили, поэтому у преданных поклонников пары до конца оставалась надежда, что им еще удастся сохранить семью.





Ида Галич и Алан Басиев

На днях же Ида Галич вместе с сыном Леоном, которому скоро исполнится год, и родителями уехала отдыхать в Сочи. В свободное время звезда решила пообщаться с подписчиками в своих сторис: в одном из таких ответов своему фолловеру Галич впервые развернуто прокомментировала свой развод с Аланом. В ответ на реплику поклонницы, что она потеряла веру в любовь после расставания Галич и Басиева, Ида дала ценный совет, а также раскрыла некоторые подробности их разрыва с мужем.

Не примеряйте наши отношения на себя. В любовь можно и нужно верить! Она у вас случится! И, может быть, даже будет одна и на всю жизнь. Мы с Аланчиком не только грустная часть статистики, у нас теперь есть самая главная любовь всего нашего существования. И вообще! Не надо терять веру в любовь, опираясь на наш опыт. У вас будет иначе (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),

— высказалась Галич.





Ида Галич и Алан Басиев с сыном Леоном

При этом поклонники продолжают гадать, что же стало причиной внезапного расставания пары, которая со стороны многим казалась идеальной. Несколькими днями ранее Ида Галич также в инстаграме опровергла слухи, что они с мужем расстались якобы из-за того, что он меньше зарабатывал.

Я бы никогда не развелась с человеком из-за денег,

— заявила тогда Ида.

Известно, что после получения диплома экономиста Алан Басиев недолго проработал на госслужбе, потом пробовал себя в качестве фотографа и занимался бизнесом. После встречи с Идой Алан также увлекся блогерством и стал снимать вайны для своего инстаграма. Недавно же Басиев сообщил подписчикам, что поступил в Театральный институт имени Б. Щукина.





Напомним, что отношения Иды Галич и Алана Басиева начались стремительно. Они познакомились осенью 2017 года в ночном клубе, когда оба стояли в очереди в уборную. Всего через два месяца после этой встречи пара обручилась, а весной 2018-го сыграла пышную свадьбу. В своих интервью Галич признавалась, что влюбилась в Алана с первого взгляда. В феврале 2020 года на свет появился сын Иды и Алана, которого они назвали Леон. Семья собиралась жить в большом подмосковном коттедже, который приобрела вскоре после свадьбы. Сейчас Ида завершает ремонт в доме и планирует поселиться там вместе с сыном и родителями.



