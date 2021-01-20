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Яна Рудковская показала подросшего сына Арсения

Яна Рудковская показала подросшего сына Арсения

Прошлой осенью Яна Рудковская и Евгений Плющенко вновь стали родителями — у пары родился второй общий сын, который появился на свет при помощи суррогатной матери. Пока родители не слишком часто показывают малыша публике, а его лицо и вовсе прячут от посторонних. Но вчера 46-летняя продюсер поделилась новыми снимками с трехмесячным сыном, сделанными его крестной Натальей Якимчик.



Арсюша и его верный друг Панчо,

— прокомментировала Рудковская фото.

Арсений уже, похоже, проявляет большой интерес к домашнему питомцу и не прочь с ним поиграть. А подписчики Яны отметили, что наличие животных в доме — это большой плюс, так как дети с ними растут быстрее.


Поделилась фото с крестником и Наталья Якимчик — снимок был сделан со спины.


Пока же фолловеры Рудковской сгорают от любопытства и желания поскорее увидеть их с Евгением Плющенко младшего сына и даже спрашивают, когда у Арсения появится инстаграм (у восьмилетнего сына пары Саши он есть). Но, видимо, им все же придется запастись терпением — торопить события супруги не собираются.


Евгений Плющенко и Яна Рудковская с сыновьями Арсением и Сашей и сын Яны Рудковской Николай Батурин
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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