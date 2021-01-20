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«Это не шутка»: в ФРГ готовят «лагеря Меркель» для ковид-диссидентов

«Это не шутка»: в ФРГ готовят «лагеря Меркель» для ковид-диссидентов

Немецкая общественность обсуждает просочившиеся в прессу радикальные планы некоторых федеральных земель по борьбе с «упрямыми отрицателями карантина» (цитата Welt am Sonntag). Помимо внушительных штрафов, в случае несоблюдения действующих правил в крайних случаях существует риск обязательного поступления в некие центральные пункты сбора, которые в блогосфере уже прозвали «штрафными лагерями Меркель» (Merkels Straflagern).

В частности, в земле Баден-Вюртемберг созданы некие центральные помещения для повторных карантинных нарушителей.

«Эти места сегрегации постоянно контролируются охраной», — цитирует газета пресс-секретаря министерства социального обеспечения земли.

Руководство земли Шлезвиг-Гольштейн хочет разместить карантинных нарушителей на территории молодежного центра содержания под стражей в Молтсфельде уже в ближайшие несколько недель. В Саксонии для этих целей строится «жилой комплекс».

Читатели портала Tagesspiegel.dе высказались о нововведениях, сравнив их с первыми контрационными лагерями в Третьем рейхе, где нацисты первоначально содержали граждан Германии, не согласных с преступной политикой Гитлера. Вот лишь некоторые комментарии:

«О таких мерах я пока знаю только понаслышке от предков»; «В Германии заточение имеет очень неприятный привкус. Как насчет того, чтобы сделать светло-красную повязку с перечёркнутым шприцем обязательной для отказников?»; «Добро пожаловать в авторитарное государство. После двух диктатур подряд Германия действительно ничему не научилась. В настоящее время Левиафан бешено бродит без причины».
«Это действительно не шутка и руководства некоторых земель готовит специальные лагеря для тех, кто не соблюдает карантинный режим. Очевидно, что режим Меркель не в состоянии держать одними только штрафами народ в повиновении и идет на репрессивные меры. Кто не желает подчиняться корона-диктатуре будет помещен в лагерь для перевоспитания», — резюмирует телеграм-канал «Новости из Германии».
# Политика
По материалам: eadaily.com

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