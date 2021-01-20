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Кабмин Украины повысил зарплаты бюджетникам в 2021 году на 30%

Кабмин Украины повысил зарплаты бюджетникам в 2021 году на 30%
Кабинет министров повысил зарплаты работников бюджетных учреждений. Оклады увеличиваются из-за повышения минимальной зарплаты в Украине.

Соответствующее постановление принято на заседании правительства 20 января, которое транслировалось на Youtube.

Согласно документу, с 1 января 2021 года должностные оклады (тарифные ставки) работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы рассчитываются исходя из размера должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда ЕТС - 2 670 гривен, а с 1 декабря 2021 года - 2 893 гривны.
Сейчас должностной оклад работника 1-го тарифного разряда составляет 2 225 гривен. Таким образом, за 2021 год оклад вырастет на 30%.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, с 1 сентября 2020 года соотношение между должностным окладом работника 1-го тарифного разряда (2 225 грн) и минимальной заработной платой (5 000 грн) составляет 44,5%.

"С целью недопущения увеличения денежного разрыва между должностным окладом (тарифной ставкой) работника 1-го тарифного разряда и размером минимальной заработной платы в 2021 году (с 01.01.2021 - 6 000 грн, с 01.12.2021 - 6 500 грн), размер должностного оклада (тарифной ставки) работника 1-го тарифного разряда, исходя из которого исчисляются должностные оклады по всем тарифным разрядам ЕТС, требует пропорционального пересмотра", - говорится в документе.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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