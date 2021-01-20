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Какие сорта пива используют в кулинарии

Какие сорта пива используют в кулинарии

Варка пива тесно связана с кулинарией. И пенный напиток традиционно включают во многие рецепты для того, чтобы получить оригинальный вкус блюда. Сорта пива, каждый из которых отличается своим неповторимым вкусом и ароматом, придают приготовленному кушанью дополнительные качества и оттенки.

Пиво сортам подразделяется на две существенные отличающиеся между собой категории:

Эль (ale). Это пиво, в котором элевые дрожжи подвергаются верховому брожению при высокой температуре начиная с 15 градусов.

Лагер (lager). Это пиво, в котором лагерные дрожжи подвергаются низовому брожению с температурой ниже 15 градусов.

Каждая категория пивного напитка имеет разнообразие по сортам и стилям. Вкус пива отличается по своими индивидуальным характеристикам.

В группу элей входят, например, сорта: IPA, стауты, портеры и много других сухих с горчинкой сортов.

В группу лагер входят, например сорта: пильзнер, мерцен, шварцбир, и много других обладающих более мягким вкусом с оттенками хмеля.

В зависимости от сорта и стиля пива к каждому рецепту подбирается определенный напиток и вкус кушанья преображается, приобретая оригинальные характерные вкусовые оттенки.


От стилей пива и его оригинального букета зависят вкусовые качества приготовленного блюда.


Витбир– легкое пиво подходит для приготовления рыбных блюд.
Пильзнер – пиво с нерезкой горечью применяют при готовке свинины.
IPA — светлый эль с яркой горчинкой добавляют в маринады для жарки курицы или свинины.
Портер — напиток сочетает горечь и сладость используется при готовке блюд из говядины
Стаут — темное пиво с насыщенным вкусом и с нотками кофе применяют при изготовлении соусов для рецептов из баранины или говядины.
Сорта: портер, стаут, пильзнер используют для приготовления десертов, их добавляют в торты.

В процессе готовки блюд по рецептам включающих применение пива следует придерживаться правил употребления пива в кулинарии. Нарушение этих советов может привести к плачевным результатам и испортить вкус приготавливаемого блюда.


Нагретое в бутылке до комнатной температуры пиво открывают только во время использования.
Наливают пиво в дозах строго по рецепту, избыток приведет к размягчению продукта.
Варят суп, тушат рагу с пивом только на медленном огне
Выбирают сорта и стиль пива согласно рецепту, а не по своим вкусовым предпочтениям.
Во избежание появления в пище сильной горечи добавляют в блюдо пиво более мягких сортов, постепенно и в конце варки.

Универсальность пивных напитков заключается в том, из большого обилия сортов и стилей можно выбрать пиво по вкусу.  Не только распивать с друзьями, но закусывать оригинальными блюдами, приготовленными с добавлением пива.

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По материалам: planktons

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