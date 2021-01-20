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Калина Бульденеж: самый неприхотливый и красивый цветущий кустарник для сада

Калина Бульденеж: самый неприхотливый и красивый цветущий кустарник для сада

Один из самых красивых декоративных кустарников – это калина Бульденеж. Растение неприхотливо, и можно сказать, что практически не требует ухода. Но все же, чтобы получить пышно цветущий, роскошный куст, придется соблюсти несколько простых правил его выращивания.

При императрице Екатерине растение выращивали только в царских садах. Цветет кустарник на протяжении месяца в мае-июне. Для наших садоводов калина Бульденеж настоящая находка, ведь куст выдерживает суровые зимы средней полосы и практически не страдает от холода.

Выбор места и посадка

В первую очередь следует внимательно отнестись к выбору места под посадку. Кустарник будет одинаково хорошо расти как на солнце, так и в полутени. Однако, если в южном регионе будет слишком жаркая весна, молодые листочки могут получить ожоги от солнца. Но и тень – не лучший выбор, ведь в этом случае калина будет скудно цвести.

Лучшее время для посадки Бульденеж весна. Под посадку выкапывают яму 70 см глубиной, и диаметром около 60 см. На дне надо устроить дренаж из щебня или керамзита, так как культура не любит застоя влаги около корней. Поверх дренаж насыпают два ведра перегноя либо компоста, смешанного с 100 г нитрофоски.

В подготовленную яму выливают два ведра воды, и, не дожидаясь, пока она впитается, прямо в грязь устанавливают по ее центру саженец, и присыпают землей. При такой посадке не будет пустот вокруг корневища. Саженец высаживают на ту же глубину, что он и рос раньше.


Уход за Бульденеж в саду

Рано весной кустарник обрезают, удаляя о время процедуры все подмерзшие и засохшие побеги. Также удаляют побеги, который растут внутрь кроны.

Весной же в приствольном круге рыхлят грунт, и проводят подпитку куста. Используют комплексное удобрение для цветущих культур, в котором обязательно должны быть калий, азот и фосфор. Можно также использовать древесную золу и хорошо перепревший навоз.

В засуху кустарник обязательно надо поливать. Это все, что необходимо для пышного цветения Бульденеж в саду. Дополнительно полезно опрыскать весной кустарник против вредителей, хотя эта культура очень редко болеет и практически не поражается насекомыми.

Самый опасный враг Бульденеж – это тля. В основном этот вредитель атакует декоративные растения весной, питаясь соком молодых листьев. В результате атаки тли калина быстро теряет свой декоративный вид и плохо цветет. При массовом поражении кустарник может даже погибнуть. Против тли используют опрыскивания раствором хозяйственного мыла либо нашатыря. Хорошо помогают справиться с тлей и инсектициды.

# Интересное
По материалам: planktons

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