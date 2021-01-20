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Кандидат на пост главы Пентагона: Россия представляет угрозу в космосе

Кандидат на пост главы Пентагона: Россия представляет угрозу в космосе

Россия и Китай представляют растущую угрозу для США в космосе, РФ при этом пока остается «ключевым противником». Такое мнение выразил 19 января кандидат на пост главы Пентагона отставной генерал Ллойд Остин.

«Космос — это уже арена конкуренции великих держав. Деятельность КНР и РФ в космосе представляет серьезные и растущие угрозы для интересов нацбезопасности США. В то время как Россия является ключевым противником, Китай — растущая угроза», — утверждает Остин в письменных ответах на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

По мнению Остина, КНДР и Иран также представляют угрозу для интересов США в космосе, хотя и менее масштабную.

«Связанные с космосом угрозы со стороны Ирана и КНДР, такие как создание помех спутниковой связи и сигналам GPS, также растут и представляют опасность для космического потенциала США», — заявил Остин.
«Последнее, но не менее важное — рост [масштабов] частной деятельности в космосе — представляет риск для США в том смысле, что правительство должно гарантировать, что она [эта деятельность] не будет вступать в противоречие с государственными активами» — добавил американский генерал, пояснив при этом, что, «согласно некоторым прогнозам, в следующее десятилетие на орбите будет около 54 тысяч новых спутников, которые в основном будут находиться в частной собственности», — считает основной кандидат на пост главы Пентагона..
«Учитывая важность космоса в вопросе влияния на нашу экономическую конкурентоспособность, крайне важно продолжать разрабатывать лучшие практики, стандарты и международные нормы поведения в космосе. Разработка глобальных норм поведения в космосе также будет сдерживать угрожающее поведение и поддерживать права всех стран на ответственное и мирное использование космоса», — добавил Остин.
«Другие страны оспаривают возможности США и их союзников вести деятельность в космосе. Баланс наступательных и оборонительных возможностей, а также устойчивая архитектура имеют жизненно важное значение для любой надежной стратегии для сдерживания враждебных действий и защиты <> интересов США в случае распространения конфликта в космос», — отметил при этом претендент на должность главы Пентагона.

Вашингтонская администрация и ранее неоднократно заявляла, что США следует рассматривать космос в качестве потенциального театра военных действий. По словам президента России Владимира Путина, подобная позиция США требует повышенного внимания к укреплению отечественной орбитальной группировки спутников, а также ракетно-космической отрасли в целом. Путин подчеркивал, что Россия выступала и выступает против милитаризации космоса.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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