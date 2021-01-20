Кандидат на пост шефа Пентагона поддержал предоставление вооружений Украине

Анастасия Иванова

Кандидат на пост шефа Пентагона Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине, в том числе и вооружений, чтобы ее вооруженные силы могли «сохранять территориальную целостность» страны.

Такое мнение он выразил в опубликованных во вторник письменных ответах на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

«Усилия США по оказанию помощи в деле наращивания потенциала украинских сил должны оставаться приоритетными. В случае утверждения и при условии продолжения прогресса в реформах в области управления и борьбы с коррупцией я буду решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставлению техники и консультативной поддержки, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии со стороны России», — утверждал отставной генерал.

Он подчеркнул, что «поддерживает предоставление военной помощи летальным вооружением для обеспечения Украины необходимой техникой для самозащиты».