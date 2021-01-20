Кандидат в шефы Пентагона рассказал об отношении к России

Анастасия Иванова

Отставной американский генерал Ллойд Остин заявил 19 января, что в случае утверждения шефом Пентагона намерен «оставить открытой дверь» для более тесного сотрудничества с РФ в сферах, представляющих взаимный интерес.

«Если меня утвердят, я буду искать пути, чтобы предотвратить опасную эскалацию напряженности, твердо стоять на защите наших интересов и ценностей, и оставлю дверь открытой для большего сотрудничества с РФ в сферах, представляющих взаимный интерес», — говорится в письменных ответах Остина на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

В числе таких областей для потенциального сотрудничества Остин выделил контроль над вооружениями, борьбу с терроризмом, предотвращение распространения оружия массового уничтожения, а также разрешение военных конфликтов в местах, где российские и американские войска действуют в непосредственной близости друг от друга.

При этом он подчеркнул, что главная задача в сфере безопасности со стороны США «заключается в сдерживании России от действий против жизненно важных американских интересов, в том числе защита наших союзников от [российской] военной агрессии».

Остин добавил, что, по его мнению, Москва для достижения своих геополитических целей использует такие средства, в том числе и военные, которые противоречат американским интересам и международному праву.

Кандидат в шефы Пентагона отметил, что продление ДСНВ соответствует интересам нацбезопасности США.