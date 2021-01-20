Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Кандидат в шефы Пентагона рассказал об отношении к России

Кандидат в шефы Пентагона рассказал об отношении к России

Кандидат в шефы Пентагона рассказал об отношении к России

Отставной американский генерал Ллойд Остин заявил 19 января, что в случае утверждения шефом Пентагона намерен «оставить открытой дверь» для более тесного сотрудничества с РФ в сферах, представляющих взаимный интерес.

«Если меня утвердят, я буду искать пути, чтобы предотвратить опасную эскалацию напряженности, твердо стоять на защите наших интересов и ценностей, и оставлю дверь открытой для большего сотрудничества с РФ в сферах, представляющих взаимный интерес», — говорится в письменных ответах Остина на вопросы членов комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.

В числе таких областей для потенциального сотрудничества Остин выделил контроль над вооружениями, борьбу с терроризмом, предотвращение распространения оружия массового уничтожения, а также разрешение военных конфликтов в местах, где российские и американские войска действуют в непосредственной близости друг от друга.

При этом он подчеркнул, что главная задача в сфере безопасности со стороны США «заключается в сдерживании России от действий против жизненно важных американских интересов, в том числе защита наших союзников от [российской] военной агрессии».

Остин добавил, что, по его мнению, Москва для достижения своих геополитических целей использует такие средства, в том числе и военные, которые противоречат американским интересам и международному праву.

Кандидат в шефы Пентагона отметил, что продление ДСНВ соответствует интересам нацбезопасности США.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Кандидат в шефы Пентагона рассказал об отношении к России
Кандидат в шефы Пентагона рассказал об отношении к России
Кандидат на пост главы Пентагона: Россия представляет угрозу в космосе
Кандидат на пост главы Пентагона: Россия представляет угрозу в космосе
Майли Сайрус рассказала о своем влечении к женщинам: "Грудь гораздо красивее мужских гениталий"
Майли Сайрус рассказала о своем влечении к женщинам: "Грудь гораздо
В трех приморских школах откроют инженерные классы
В трех приморских школах откроют инженерные классы
Школа на 1,1 тысячи мест появится в подмосковном Павловском Посаде в 2021 году
Школа на 1,1 тысячи мест появится в подмосковном Павловском Посаде в
В Ярославской области подведены итоги регионального конкурса «Школьный шеф»
В Ярославской области подведены итоги регионального конкурса
Кандидат на пост шефа Пентагона поддержал предоставление вооружений Украине
Кандидат на пост шефа Пентагона поддержал предоставление вооружений
Блинкен намерен остановить строительство «Северного потока — 2»
Блинкен намерен остановить строительство «Северного потока — 2»
Евросоюз решил ослабить позиции доллара в мире
Евросоюз решил ослабить позиции доллара в мире
Лунный день сегодня 20 января 2021 года
Лунный день сегодня 20 января 2021 года
В Хабаровском крае продолжается прием заявок на конкурс «Маршрут Великой Победы»
В Хабаровском крае продолжается прием заявок на конкурс «Маршрут
УрГПУ получил статус Федеральной инновационной площадки для развития инновационных направлений воспитывающей среды
УрГПУ получил статус Федеральной инновационной площадки для развития

Топ на сегодня

Европоцентризм и цивилизационная чехарда в учебниках по истории Украины
Европоцентризм и цивилизационная чехарда в учебниках по истории
Водителю из Хабаровска грозит штраф 2 миллиона за сбитого амурского тигра
Водителю из Хабаровска грозит штраф 2 миллиона за сбитого амурского
Друг принца Гарри и Меган Маркл о "Мегзите" и разладе пары с королевской семьей: "Сохраняется много обид"
Друг принца Гарри и Меган Маркл о "Мегзите" и разладе пары с
В 32 регионах России превышен порог заболеваемости ОРВИ
В 32 регионах России превышен порог заболеваемости ОРВИ
Кружковое движение НТИ и Курчатовский институт приглашают школьников на научный турнир
Кружковое движение НТИ и Курчатовский институт приглашают школьников

Еще по теме

Кандидат на пост шефа Пентагона поддержал предоставление вооружений Украине
Кандидат на пост главы Пентагона: Россия представляет угрозу в космосе
Пентагон признал профессионализм российских ВКС в Сирии
Пентагон: Данфорд и Герасимов обсудили ситуацию в Сирии