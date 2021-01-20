Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Казахстан грозится ответить России на запрет ввоза томатов

Казахстан грозится ответить России на запрет ввоза томатов

Власти Казахстана отрицательно отреагировали на решение российской стороны временно ограничить импорт казахских томатов. Теперь в Нур-Султане грозятся ответить подобными санкциями или вынести выопрос на уровень Совета ЕЭК

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов заявил, что Россия "обнаружила в продукции несуществующий вирус" и нарушила нормативно-правовую базу Евразийского союза.

"Если Москва не отменит своего решения, Казахстан готов вынести данный вопрос на обсуждение ближайшего Совета ЕЭК (29 января) и, если потребуется, инициировать его обсуждение на заседании Евразийского межправительственного совета 5 февраля в Алматы. В крайнем случае, Казахстан может пойти на введение ответных мер на российские товар"

Султанов добавил: у Россельхознадзора "не было права" вводить ограничения и казахстанская сторона дважды указывала на это ЕЭК. Министр призвал сделать Единое экономическое пространство "взаимовыгодным для всех игроков, а не местом для перетягивания каната национальных интересов".

18 января Россия запретила ввоз перцев и томатов из Алматинской и Актюбинской областей Казахстана – соответствующий документ появился на сайте Россельхознадзора. В свежих овощах из этой республики был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Госдеп намерен остановить «Северный поток — 2»: события ночи 20 января
Госдеп намерен остановить «Северный поток — 2»: события ночи 20 января
Казахстан грозится ответить России на запрет ввоза томатов
Казахстан грозится ответить России на запрет ввоза томатов
Генеральное консульство России в Нью-Йорке лишили связи
Генеральное консульство России в Нью-Йорке лишили связи
Знаки Зодиака, которым нужно быть осторожнее в любви
Знаки Зодиака, которым нужно быть осторожнее в любви
Новые нулевые: что значит it-bag сегодня и почему еще не поздно купить новый "багет" и сумку-полумесяц
Новые нулевые: что значит it-bag сегодня и почему еще не поздно
СМИ: Трамп может создать новую партию
СМИ: Трамп может создать новую партию
Авторы серии видеоигр GTA запатентовали новую систему навигации ИИ-водителей
Авторы серии видеоигр GTA запатентовали новую систему навигации
Навальную уличили в распространении украинского фейка в своём Instagram
Навальную уличили в распространении украинского фейка в своём
Стартовал прием заявок на участие в проекте «Открывай Камчатку!»
Стартовал прием заявок на участие в проекте «Открывай Камчатку!»
В Забайкалье пройдет краевая конференция «Инженерный старт – 2021»
В Забайкалье пройдет краевая конференция «Инженерный старт – 2021»
В Волгоградской области откроют первый центр инклюзивного добровольчества
В Волгоградской области откроют первый центр инклюзивного
Когда наступит Новый 2021 год по восточному календарю
Когда наступит Новый 2021 год по восточному календарю

Топ на сегодня

Европоцентризм и цивилизационная чехарда в учебниках по истории Украины
Европоцентризм и цивилизационная чехарда в учебниках по истории
Водителю из Хабаровска грозит штраф 2 миллиона за сбитого амурского тигра
Водителю из Хабаровска грозит штраф 2 миллиона за сбитого амурского
В 32 регионах России превышен порог заболеваемости ОРВИ
В 32 регионах России превышен порог заболеваемости ОРВИ
Кружковое движение НТИ и Курчатовский институт приглашают школьников на научный турнир
Кружковое движение НТИ и Курчатовский институт приглашают школьников
Турция угрожала Греции в присутствии Германии: «игра с огнём» повторяется
Турция угрожала Греции в присутствии Германии: «игра с огнём»

Еще по теме

Порог беспошлинного ввоза интернет-покупок будет снижаться до 200 евро
Казахстан возглавил Евразийский экономический союз
Страны Южной Америки проявляют интерес к сотрудничеству с ЕврАзЭC
Совет ЕврАзЭС обсудит в Москве проект таможенного кодекса - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио