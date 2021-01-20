Казахстан грозится ответить России на запрет ввоза томатов
Власти Казахстана отрицательно отреагировали на решение российской стороны временно ограничить импорт казахских томатов. Теперь в Нур-Султане грозятся ответить подобными санкциями или вынести выопрос на уровень Совета ЕЭК
Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов заявил, что Россия "обнаружила в продукции несуществующий вирус" и нарушила нормативно-правовую базу Евразийского союза.
Султанов добавил: у Россельхознадзора "не было права" вводить ограничения и казахстанская сторона дважды указывала на это ЕЭК. Министр призвал сделать Единое экономическое пространство "взаимовыгодным для всех игроков, а не местом для перетягивания каната национальных интересов".
18 января Россия запретила ввоз перцев и томатов из Алматинской и Актюбинской областей Казахстана – соответствующий документ появился на сайте Россельхознадзора. В свежих овощах из этой республики был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов.