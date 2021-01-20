Казахстан грозится ответить России на запрет ввоза томатов

Вадим Карасев

Власти Казахстана отрицательно отреагировали на решение российской стороны временно ограничить импорт казахских томатов. Теперь в Нур-Султане грозятся ответить подобными санкциями или вынести выопрос на уровень Совета ЕЭК

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов заявил, что Россия "обнаружила в продукции несуществующий вирус" и нарушила нормативно-правовую базу Евразийского союза.

"Если Москва не отменит своего решения, Казахстан готов вынести данный вопрос на обсуждение ближайшего Совета ЕЭК (29 января) и, если потребуется, инициировать его обсуждение на заседании Евразийского межправительственного совета 5 февраля в Алматы. В крайнем случае, Казахстан может пойти на введение ответных мер на российские товар"

Султанов добавил: у Россельхознадзора "не было права" вводить ограничения и казахстанская сторона дважды указывала на это ЕЭК. Министр призвал сделать Единое экономическое пространство "взаимовыгодным для всех игроков, а не местом для перетягивания каната национальных интересов".

18 января Россия запретила ввоз перцев и томатов из Алматинской и Актюбинской областей Казахстана – соответствующий документ появился на сайте Россельхознадзора. В свежих овощах из этой республики был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов.