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Когда наступит Новый 2021 год по восточному календарю

Когда наступит Новый 2021 год по восточному календарю

Новый год по восточному календарю наступает не привычного нам 1 января, а значительно позже. Дата его празднования каждый год меняется, так как она связана с лунным календарем.


В восточных странах новогодние праздники отмечают дважды. В первый раз празднуют вместе со всеми миром 1 января, а во второй — отдают дань своим традициям, тянущимся с древности. Считается, что именно в тот день, когда празднуют восточный Новый год, в силу вступает новый покровитель, которого важно задобрить, чтобы год прошел удачно. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют провести праздник в кругу семьи, чтобы правление Белого Металлического Быка началось с успеха.

Какого числа наступит Новый 2021 год по восточному календарю

Праздник начинается со второго по счету Новолуния после зимнего солнцестояния 21 декабря. В 2021 году оно наступит 12 февраля. Загадать заветное желание в этот день можно, однако не в привычные 12 часов ночи, а в то время, когда происходит обновление Лунной энергетики, — в 00:03 по московскому времени.

В день праздника соблюдаются древние традиции, а помещения украшают символами нового покровителя. Также в восточный Новый год принято обмениваться подарками, чтобы привлечь удачу.

Восточные традиции празднования Нового года


Восточный Новый год празднуют не один день. Праздник считается самым длительным, и в 2021 году он продлится до 27 февраля. По традиции празднование начинается с игры в прятки, когда каждый должен укрыться от монстра, который по поверьям крадет скот и людей.

Перед празднованием восточного Нового года принято тщательно убираться, выбрасывать, не жалея, старые и ненужные вещи, захламляющие пространство. На востоке в эти дни также принято переставлять мебель, чтобы дать возможность потокам положительной энергии циркулировать в помещениях. Такой ритуал дает возможность притянуть в жизнь позитивные перемены, исцелиться от недугов и позабыть о бедности.

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По материалам: dailyhoro.ru

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