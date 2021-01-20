Команда Байдена будет добиваться «более широкой сделки» с Ираном

Лидия Мартынова

Избранный президент США Джо Байден будет добиваться заключения с Ираном на основе Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, многостороннее соглашение по ядерной программе Тегерана, подписанное в июле 2015 года) более долгосрочной ядерной сделки, а также решения «ракетной проблемы» в отношениях с Исламской Республикой. Об этом заявил накануне, 19 января, кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен, выступая в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, передало агентство Reuters.

«СВПД имел успех в рамках своих собственных положений. Как считает избранный президент, если Иран вернётся к соблюдению (этих положений), мы также это сделаем. Но мы будем использовать его (СВПД) как платформу для поиска — с нашими союзниками и партнёрами, которые снова будут с нами на одной стороне — более долгосрочного и более твёрдого соглашения. Я думаю, что до этого ещё далеко», — отметил Энтони Блинкен.

По словам будущего шефа Госдепа, администрация Джо Байдена попытается урегулировать вопрос вокруг программы Тегерана по разработке баллистических ракет в рамках «более широкой сделки». При этом Блинкен подчеркнул, что Байден привержен «недопущению получения Ираном ядерного оружия».

Номинант на пост госсекретаря США также утверждал, что срок, за который Тегеран может создать ядерную бомбу, сократился в связи с тем, что Иран начал разработку усовершенствованных центрифуг после выхода США из СВПД.

Было указано, что новая американская администрация будет консультироваться с Конгрессом США, Израилем, а также арабскими странами Персидского залива «в рамках будущих шагов по Ирану».

То, что возможное возвращение Соединённых Штатов в СВПД не является делом ближайшего будущего, подтвердила 19 января и кандидатка на пост директора Национальной разведки США Эврил Хэйнс.

«Избранный президент указал, что если Иран вернется к соблюдению (СВПД), то он (Джо Байден) распорядится, чтобы мы поступили таким же образом. Откровенно говоря, нам до этого далеко», — сказала Хэйнс, выступая в Комитете по разведке Сената Конгресса США на слушаниях, которые были посвящены рассмотрению её кандидатуры.

При этом претендент на должность координатора деятельности всех 18 американских разведывательных ведомств подчеркнула, что администрация Байдена намерена добиваться рассмотрения не только ядерных, но и «иных вопросов» политики Тегерана при возможном возвращении США в СВПД.

«Мы также должны будем рассмотреть вопросы, связанные с (иранскими) баллистическими ракетами. И другую дестабилизирующую деятельность, которой занимается Иран», — заявила Хэйнс.

Из Тегеран в свою очередь ранее указали, что не получали каких-либо посланий от избранного президента США Джо Байдена о планах вернуться в ядерную сделку. Об этом в минувший вторник сообщил официальный представитель правительства Ирана Али Рабийи. По его словам, Исламская Республика сосредоточен на восстановлении СВПД всеми странами-участницами соглашения 2015 года и ожидает, что новая администрация США также сосредоточится на восстановлении доверия Ирана за счёт выполнения всех обязательств ядерной сделке.

«Никаких посланий от команды Байдена мы не получали. Однако пока мы не убедимся в том, что США, вернувшись без каких-либо условий к своим обязательствам, действуют в соответствии с ними, переговоры бессмысленны», — подчеркнул Рабийи.

Иран, который отрицает наличие военного компонента в своей ядерной программе и отказывается обсуждать с западными странами собственную ракетную программу, отклонил 16 января заявление трёх европейских держав — участниц СВПД (Франция, Великобритания и Германия), в котором Тегеран предупреждался о последствиях в случае начала работ по производству металлического урана. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал Париж, Лондон и Берлин, которые остаются в ядерной сделке вместе с Россией и Китаем, за неспособность обеспечить соблюдение соглашения с мая 2018 года, когда президент Дональд Трамп в одностороннем порядке вывел США из соглашения и восстановил жёсткие экономические санкции в отношении ИРИ.

Избранный президент США Джо Байден, вступающий в должность 20 января, пообещал вернуть Вашингтон в соглашение 2015 года, «если Иран возобновит строгое соблюдение всех его положений».

Президент Ирана Хасан Роухани заявил 17 декабря, что «не сомневается» в том, что новая администрация США вернётся в ядерную сделку 2015 года и снимет калечащие санкции с иранской экономики. Его выступление прозвучало на следующий день после того, как верховный руководитель Исламской Республики аятолла Сейид Али Хаменеи фактически также одобрил быстрое возобновление Тегераном своих обязательств по СВПД, если США в свою очередь отменят жёсткие санкции против ИРИ. Хасан Роухани дал тогда понять избранному президенту США Джо Байдену, что руководство Ирана готово вернуться к полному выполнению всех своих обязательств по ядерной сделке, ограничивающей деятельность Тегерана в области атомной энергии в обмен на отмену международных и односторонних санкций, если Вашингтон откажется от санкционного курса в отношении ИРИ.

Джо Байден в прошлом месяце раскритиковал иранский курс нынешней американской администрации во главе с Дональдом Трампом, включая решение уходящего президента в одностороннем порядке разорвать ядерную сделку с Ираном. Он подтвердил своё желание вернуть США в СВПД при условии, если сам Иран возобновит выполнение всех условий соглашения 2015 года в полном объёме. При этом Байден подчеркнул, что не намерен позволять Ирану обрести военный ядерный потенциал.