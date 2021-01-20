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Лодки ПВХ назвали топовым товаром сезона в рыболовных магазинах Омска


Большинство покупателей, кто впервые сталкивается с выбором лодки, задаётся вопросом на что обратить внимание при покупке. Здесь следует определиться с тем, для каких целей вы делаете покупку. Если вы хотите ездить на рыбалку, то желательно выбрать модель, цвет которой сливается с окружающей растительностью.

Следующий критерий выбора - вместительность лодки. Вы желаете, чтобы на борту было как минимум 2 человека? В таком случае необходимо выбрать модель, длина которой составляет не менее 2,6 метра. Кроме того, часто встает выбор между моторным и гребным вариантом.

Если для рыбалки вам достаточно всего на несколько метров отплыть от берега, то будет достаточно второго варианта. Для плавания на большие расстояния нужна моторная лодка. Также следует обращать внимание на комплектацию модели. Вы хотите закидывать спиннинг далеко? В таком случае вам придется вставать в полный рост, для чего требуется жесткий пол.

Какой вариант подойдет для дальних путешествий?

Следует обратить внимание на модели, которые быстро выходят на глиссирование. Они имеют следующие особенности:

  • длина минимум в 3 м;
  • надувной киль и жесткое дно;
  • стационарный транец.

Важно, чтобы производитель использовал высокопрочную ткань. На такие лодки можно поставить мотор мощностью до 35 л.с. Особое внимание следует обратить на длину модели. Если она будет меньше 3 метров, то ход будет крайне неустойчивым.

Где сделать покупку?

Если вам понадобилась лодка ПВХ, присмотритесь к ассортименту магазина «Мир рыбалки». На сайте mirribalki.ru вы сможете отыскать современные варианты, которые отличаются высокими характеристиками и надежностью. Кроме того, доступные цены на лодки ПВХ в Омске будут дополнительным бонусом. Вы легко отыщете подходящую модель для рыбалки или семейного отдыха.

Какую лодку удобнее всего перевозить на автомобиле?

Возможность беспроблемной транспортировки лодки - важный критерий выбора. Модели длиной до 4,3 м легко вмещаются в легковой автомобиль. Главное, чтобы они были без мотора. Если изделие меньше 3,6 м и имеет компактный двигатель, то оно поместится даже в багажнике.

Необходимо уметь правильно паковать лодку. Снизу должно быть твердое днище, а сверху слой ПВХ. Нельзя держать его в рюкзаке, просто сложить изделие в несколько слоев. Наверху должен находиться мотор. Естественно, все можно разместить на крыше, но в таком случае скорость езды должна быть небольшой.

# Бизнес

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