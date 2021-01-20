Лунный день сегодня 20 января 2021 года

Вадим Карасев

Эксперты в области астрологии рассказали о том, каким будет настроение Луны сегодня, в каких начинаниях стоит реализовать себя, а какие дела лучше оставить на потом. Следуйте простым рекомендациям, чтобы не попасть в трудную ситуацию.

Старайтесь сохранять созидательное мышление. Это будет лучшим способом остаться на плаву сегодня, да и в любой другой день. Эта среда обещает быть очень непростой, так что смотрите в оба.

Фаза Луны: наступает 9 лунный день. Луна продолжает расти в Овне, но это уже не такой позитивный день, какой был, к примеру, позавчера. Овен не утратил сил, но его энергия стала хаотичной. Расслабиться будет очень сложно. Многие люди будут впадать в крайности.

Магнитные бури 20 января: в этот день ожидается небольшое возмущение магнитосферы, которое, скорее всего, не перерастет в магнитную бурю.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

справедливость;толерантность;общение в социальных сетях;экономия средств;взаимоуважение.злоба, агрессия;излишняя напористость.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что этот день хорош для всего, что связано с очищением, будь то генеральная уборка дома или очищение духовное. Помойте пол и протрите пыль в квартире. Домашние дела будут позитивно влиять на ваше настроение. Желательно уделить время той работе по дому, которая не требует большой физической силы. Рекомендуется очистить дом от ненужных вещей, хлама.

Что надеть в эту среду

В такой непростой день стоит носить нейтральную одежду, которая поможет сохранить вам гармонию внутри и вокруг себя. Для этого стоит выбирать одежду серого или черного цвета. Полезными будут такие оттенки, как темно-зеленый и болотный. Они помогут сохранить спокойствие в трудной ситуации.

Из украшений лучше всего отдать предпочтение мельхиоровым изделиям. Этот металл создаст защитное поле для вашей ауры и не даст неприятным людям нарушить ваше личное пространство. Отличными камнями-помощниками станут белый кварц, алмаз, родонит.

Любовь и отношения в 9 лунный день

Борьба за справедливость — это хорошо, но не стоит слишком сильно проявлять свои миротворческие навыки. Позвольте окружающим людям самим разбираться в своих проблемах, особенно в тех, которые вас не касаются. Это поможет сохранить уважение, дружбу, любовь и спокойствие.





В такие дни, как этот, бывает сложно почувствовать гармонию с родственниками, друзьями, второй половинкой. Супружеская жизнь будет беспокойной, похожей на американские горки, как и сама энергия 9 лунного дня. Если вы одиноки и у вас появится возможность познакомиться с кем-то в социальных сетях, воспользуйтесь ею.

Финансы и работа 20 января

Не самый удачный день для карьеристов. Напористость и страстное желание победить не приведут ни к чему хорошему. Лучше заняться чем-то спокойным. Финансовая удача и стабильность ждут тех, кто умеет переключаться на дела, которые получаются лучше всего. Большой успех ожидает тех, кто работает в одиночку.

Отложите на потом дорогостоящие приобретения. Вы еще успеете потратиться, а сегодня лучше от этого отказаться. Несмотря на все трудности дня, творческим людям удастся разработать какие-то новые концепции. Все интересные идеи лучше записывать, но пока не продвигать, чтобы не нарваться на жесткую критику.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Старайтесь придерживаться золотой середины во всем. Старайтесь не выходить из себя. Не нужно перегружать себя делами или, наоборот, только отдыхать и бездельничать. Это может породить очень неприятные мысли. Оставьте сложные проекты на более продуктивные дни. Если у вас выходной, обязательно расслабьтесь, но не забудьте заняться домашними делами. Будьте рассудительны и трезво оценивайте любую ситуацию на своем пути. Полезными будут небольшие физические нагрузки, прогулки.