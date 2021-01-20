Майя подмешивали бархатцы в табак

Вадим Карасев

Ученые из Отделения антропологии и Института биологической химии Университета штата Вашингтон обследовали церемониальные сосуды для табака, относящиеся к 250–900 годам, и обнаружили, что представители народа майя добавляли к табаку еще как минимум одно растение — бархатцы лучистые.

В культурах Мезоамерики существовало множество способов употребления табака. Его не только курили, но и жевали, пили, нюхали и даже вводили через клизму. Ряд исследователей предполагает, что обычай курения растительных материалов для изменения сознания в ходе шаманских ритуалов был принесен древними жителями Сибири во время заселения Америки, а потом применен к табаку.

Испанские хронисты упоминают, что майя и ацтеки примешивали к табаку другие сушеные растения. Согласно современным этнографическим наблюдениям, в число ингредиентов табачных смесей входят лучистые, или мексиканские, бархатцы (Tagetes lucida). В Мексике и Гватемале это однолетнее растение широко известно своей ролью в церемониях поминовения мертвых, которые, по-видимому, восходят к доколумбовой эпохе. Современный народ уичоли в западной Мексике продолжает курить сушеные листья и цветы этого растения либо в чистом виде, либо в смеси с табаком (Nicotiana rustica).

Ученые во главе с Марио Циммерманном (Mario Zimmermann) из Университета штата Вашингтон обследовали четырнадцать сосудов из музейных коллекций и проанализировали следы их содержимого. Двенадцать сосудов были найдены во время раскопок в городе Мерида (штат Юкатан) в течение последних пятнадцати лет, еще два происходят из раскопок 2016 года в городе Уканья (Ucanha). Собранные образцы сравнивали с полученными в наши дни экстрактами восьми растений: двух видов табака (N. tabacum и N. rustica) и еще шести растений, использующихся в Мезоамерике, включая лучистые бархатцы. Исследователи смогли подтвердить присутствие бархатцев в содержимом сосудов.

Открытие стало возможным благодаря новому методу анализа на основе метаболимики, который позволяет обнаружить тысячи соединений, или метаболитов, в осадке на стенках древних сосудов или курительных трубок. Идентифицировав химические соединения, ученые определяют, из каких растений они происходят. Ранее идентификация древних растительных остатков основывалась на обнаружении ограниченного числа биомаркеров, таких как никотин, анабазин, котинин и кофеин. Это позволяло установить, что, например, владельцы древней трубки курили табак, но оставалось невозможным определить конкретный вид табака. Летом этого года была опубликована работа, в которой при помощи этого метода в курительной трубке возрастом около 1400 лет, найденной в штате Вашингтон, была обнаружена примесь сумаха (Rhus glabra) к табаку.

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.