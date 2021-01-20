Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Майя подмешивали бархатцы в табак

Майя подмешивали бархатцы в табак

Ученые из Отделения антропологии и Института биологической химии Университета штата Вашингтон обследовали церемониальные сосуды для табака, относящиеся к 250–900 годам, и обнаружили, что представители народа майя добавляли к табаку еще как минимум одно растение — бархатцы лучистые.

В культурах Мезоамерики существовало множество способов употребления табака. Его не только курили, но и жевали, пили, нюхали и даже вводили через клизму. Ряд исследователей предполагает, что обычай курения растительных материалов для изменения сознания в ходе шаманских ритуалов был принесен древними жителями Сибири во время заселения Америки, а потом применен к табаку.

Испанские хронисты упоминают, что майя и ацтеки примешивали к табаку другие сушеные растения. Согласно современным этнографическим наблюдениям, в число ингредиентов табачных смесей входят лучистые, или мексиканские, бархатцы (Tagetes lucida). В Мексике и Гватемале это однолетнее растение широко известно своей ролью в церемониях поминовения мертвых, которые, по-видимому, восходят к доколумбовой эпохе. Современный народ уичоли в западной Мексике продолжает курить сушеные листья и цветы этого растения либо в чистом виде, либо в смеси с табаком (Nicotiana rustica).

Ученые во главе с Марио Циммерманном (Mario Zimmermann) из Университета штата Вашингтон обследовали четырнадцать сосудов из музейных коллекций и проанализировали следы их содержимого. Двенадцать сосудов были найдены во время раскопок в городе Мерида (штат Юкатан) в течение последних пятнадцати лет, еще два происходят из раскопок 2016 года в городе Уканья (Ucanha). Собранные образцы сравнивали с полученными в наши дни экстрактами восьми растений: двух видов табака (N. tabacum и N. rustica) и еще шести растений, использующихся в Мезоамерике, включая лучистые бархатцы. Исследователи смогли подтвердить присутствие бархатцев в содержимом сосудов.

Открытие стало возможным благодаря новому методу анализа на основе метаболимики, который позволяет обнаружить тысячи соединений, или метаболитов, в осадке на стенках древних сосудов или курительных трубок. Идентифицировав химические соединения, ученые определяют, из каких растений они происходят. Ранее идентификация древних растительных остатков основывалась на обнаружении ограниченного числа биомаркеров, таких как никотин, анабазин, котинин и кофеин. Это позволяло установить, что, например, владельцы древней трубки курили табак, но оставалось невозможным определить конкретный вид табака. Летом этого года была опубликована работа, в которой при помощи этого метода в курительной трубке возрастом около 1400 лет, найденной в штате Вашингтон, была обнаружена примесь сумаха (Rhus glabra) к табаку.

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

# Новости на сегодня
По материалам: polit.ru

Последние новости

Народные приметы: к чему разбивается телефон, зеркало, окно и стакан
Народные приметы: к чему разбивается телефон, зеркало, окно и стакан
Турецкие националисты предупредили оппозицию, вошедшую в «опасные воды»
Турецкие националисты предупредили оппозицию, вошедшую в «опасные
Майя подмешивали бархатцы в табак
Майя подмешивали бархатцы в табак
В Воронежской области возобновились очные занятия в кружках и секциях
В Воронежской области возобновились очные занятия в кружках и секциях
В Курской области пройдет конкурс «Ученик года»
В Курской области пройдет конкурс «Ученик года»
Министр просвещения примет участие в финале конкурса «Учитель года России – 2020»
Министр просвещения примет участие в финале конкурса «Учитель года
Законодательство Абхазии запрещает экстрадицию убийц Япончика
Законодательство Абхазии запрещает экстрадицию убийц Япончика
Лодки ПВХ назвали топовым товаром сезона в рыболовных магазинах Омска
Лодки ПВХ назвали топовым товаром сезона в рыболовных магазинах Омска
Тиффани Трамп объявила о помолвке со своим возлюбленным-миллиардером
Тиффани Трамп объявила о помолвке со своим возлюбленным-миллиардером
Правильный финал: HITMAN III получила самые высокие оценки в истории серии
Правильный финал: HITMAN III получила самые высокие оценки в истории
Яна Рудковская показала подросшего сына Арсения
Яна Рудковская показала подросшего сына Арсения
В Томской области соревнуются школьные спортивные клубы
В Томской области соревнуются школьные спортивные клубы

Топ на сегодня

Кружковое движение НТИ и Курчатовский институт приглашают школьников на научный турнир
Кружковое движение НТИ и Курчатовский институт приглашают школьников
Музей Победы подготовил онлайн-программу о подвигах молодежи в годы войны
Музей Победы подготовил онлайн-программу о подвигах молодежи в годы
В США через суд потребовали от Apple удалить Telegram из магазина приложений
В США через суд потребовали от Apple удалить Telegram из магазина
Декоммунизаторы «настучали» на памятники Ленину и улицу Маршала Жукова
Декоммунизаторы «настучали» на памятники Ленину и улицу Маршала Жукова
Корпоративный университет РДШ предлагает курс по работе с детьми «группы риска»
Корпоративный университет РДШ предлагает курс по работе с детьми

Еще по теме

Полторы тысячи лет назад жители Северной Америки подмешивали сумах в табак
Ученые обнаружили пирамиду внутри пирамиды в древнем городе майя
Госдума рассмотрит проект о приравнивании электронных сигарет к табаку 3 декабря
В Москве могут ограничить продажу вейпов