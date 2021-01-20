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Майли Сайрус рассказала о своем влечении к женщинам: "Грудь гораздо красивее мужских гениталий"

Майли Сайрус рассказала о своем влечении к женщинам: "Грудь гораздо красивее мужских гениталий"

28-летняя Майли Сайрус всегда откровенно говорит на личные темы в своих интервью и не скрывает своих сексуальных предпочтений. Ранее певица неоднократно называла себя квиром и рассказывала, что ее одинаково влечет как к мужчинам, так и к женщинам. При этом во время одного из недавних эфиров на радио Sirius XM Barstool Radio Майли заявила, что считает женские тела более привлекательными и эстетически красивыми.

Девушки гораздо сексуальнее, чем мужчины. Мы все это знаем. Я думаю, что все согласятся с тем, что мужские пенисы с древних времен служили вдохновением для создания скульптур. Меня они также интересуют исключительно как арт-объект. Мне нравится форма таких скульптур, и я считаю, что такие объекты искусства отлично смотрятся где-то на столе,

— поделилась Майли.


Майли Сайрус

Сайрус также призналась, что отсутствие интереса к мужским гениталиям когда-то даже послужило для нее причиной исследовать отношения с девушками:

Отлично, если он может просто войти в тебя и убраться прочь. Я не хочу на все это смотреть. Это то, что я на самом деле чувствую. Мне очень приятно об этом рассказать. Все знают, что женская грудь красивее, чем мужские яйца. Как раз этот фактор в итоге и сделал для меня отношения с женщинами более осмысленными.


Звезда также рассказала о своих предпочтениях, когда дело касается однополых отношений: ей нравятся такие же сильные и самостоятельные по жизни партнерши, как она сама. В отношениях с мужчинами же Майли, которая раньше была замужем за Лиамом Хемсвортом, часто чувствовала, что доминирует:

Если я собираюсь встречаться с девушкой, то соглашаюсь быть только с такой же успешной или даже более, чем я сама. Это очень круто. Рядом с женщинами я чувствую себя легче, чем с мужчинами. В отношениях с противоположным полом я чаще играю доминирующую роль.Напомним, что недавно Майли Сайрус рассказала о своем первом сексуальном опыте. Певица призналась, что лишилась девственности в 16 лет с Лиамом Хемсвортом, однако до этого у нее уже был секс с двумя девушками. При этом своему на тот момент бойфренду Лиаму Хемсворту звезда сначала соврала, что он был у нее первым, а через несколько лет все же призналась ему во лжи.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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