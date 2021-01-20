Министр просвещения примет участие в финале конкурса «Учитель года России – 2020»

Анастасия Иванова

Министр просвещения России Сергей Кравцов примет участие в мероприятиях федерального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в Волгоградской области, сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

25 января в Волгограде стартует федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020». Это один из самых значимых и масштабных в России конкурсов педагогического мастерства, который проводится уже более 30 лет. 85 победителей региональных конкурсов вступят в борьбу за звание лучшего учителя на федеральном этапе.

С 26 января стартуют конкурсные испытания, которые пройдут на площадках школы № 55 «Долина знаний» и городского Детско-юношеского центра. Педагоги покажут своё мастерство в ходе прохождения конкурсных испытаний «Методическая мастерская», «Урок», после чего будут определены 15 лауреатов. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» жюри выберет пятерку призёров конкурса.

Финальное мероприятие пройдёт 2 февраля в обновлённом формате. В режиме пресс-конференции призёры ответят на вопросы интервьюеров – представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. По итогам испытания из пятёрки лучших учителей будет выбран победитель конкурса «Учитель года России – 2020», который войдёт в состав коллегиальных органов при Министерстве просвещения Российской Федерации.

В 2019 году преподаватель русского языка и литературы волгоградской школы № 55 «Долина знаний» Лариса Арачашвили стала победителем главного профессионального состязания учителей страны, а Волгоградская область была объявлена принимающей стороной конкурса в 2020 году.

Заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» в связи со сложной эпидемиологической ситуацией был перенесён на начало 2021 года. Серия установочных вебинаров для участников финала прошла 14–16 декабря 2020 года.

Учредители Всероссийского конкурса «Учитель года России» – Минпросвещения России, Общероссийский Профсоюз образования и АО «Издательский дом «Учительская газета».

Трансляция конкурсных испытаний будет доступна в официальном сообществе Министерства просвещения Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте».

Даты и время ключевых мероприятий

25 января: 16:00 – торжественное открытие конкурса.

29 января: 19:30 – объявление лауреатов конкурса.

1 февраля: 18:00 – торжественное объявление призёров конкурса.

2 февраля: 10:45 – конкурсное испытание «Пресс-конференция «Вопрос учителю года».

2 февраля: 17:00 – торжественное закрытие заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2020 года. Объявление победителя.