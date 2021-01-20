Министр просвещения России расскажет о старте конкурса «Навигаторы детства»

Лидия Мартынова

22 января в 10:30 (по московскому времени) в пресс-центре ТАСС пройдёт пресс-конференция, приуроченная к старту проекта «Навигаторы детства»

Минпросвещения России и Российское движение школьников начинают отбор кандидатов на замещение новых вакантных должностей советников директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями. Новая должность будет официально введена в штатное расписание общеобразовательных учреждений в пилотном варианте в десяти регионах России уже с 1 марта 2021 года.

Министр просвещения России Сергей Кравцов, исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева и директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко расскажут о критериях отбора кандидатов, о возможностях, которые даёт конкурс, о функционале и порядке взаимодействия советника директора школы с учителями, школьниками и родителями, а также о новых подходах к воспитательной работе в российских общеобразовательных школах.

«Школа становится драйвером развития воспитательных программ. Конечно, в этом процессе нужна крепкая кадровая поддержка. Мы разворачиваем масштабные программы подготовки и повышения квалификации учителей, увеличиваем наборы на курсы вожатых и развиваем конкурсную поддержку. Уверен, подобный конкурс ожидает успех в регионах, мы надеемся на активных, талантливых, инициативных участников со всей страны. Он не только откроет новые возможности для конкурсантов, но и позволит распространить лучший опыт и лучшие практики в педагогической среде», – сказал Сергей Кравцов.

Советник директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями – это истинный лидер, которому предстоит стать частью нового этапа развития Российского движения школьников.

Дата и время мероприятия: 22 января, 10:30 (по московскому времени).

Место: пресс-центр ТАСС (Тверской бульвар, д. 2), трансляция будет доступна на портале информационного агентства на странице анонса.

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» (РДШ) объединяет более 500 000 детей и 19 000 образовательных учреждений из 85 субъектов РФ, реализует четыре направления, девять поднаправлений деятельности и более 40 федеральных проектов и конкурсов различной направленности: экология, добровольчество, медиа, спорт, музейное дело, наука, дизайн, самоуправление, краеведение.

Среди новых проектов РДШ – «Кубок РДШ по киберспорту», «Шеф в школе», «Экодежурный по стране». За период самоизоляции РДШ создало 19 онлайн-проектов, которые охватили 453 000 человек.