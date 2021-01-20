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Минприроды внесло в кабмин проект о предотвращении вреда окружающей среде

Минприроды внесло в кабмин проект о предотвращении вреда окружающей среде

Министерство природных ресурсов и экологии внесло в Правительство поправки в законодательство о предотвращении рисков загрязнения окружающей среды, которые разработаны во исполнение поручений главы государства и кабмина. Об этом 20 января сообщается на сайте ведомства.

«Предлагаемые изменения в действующее законодательство позволят предотвращать появление новых объектов накопленного экологического вреда. Это существенно снизит риски возникновения неблагоприятных экологических ситуаций, и вместе с мерами по ликвидации старых объектов поможет сделать нашу страну чище и экологически безопаснее», — приводятся на сайте слова замглавы Минприроды Мурада Керимова.

Документом предлагается обязать компании устранять последствия негативного воздействия предприятий в случаях их вывода из эксплуатации, консервации и ликвидации.

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«Такую же ответственность предлагается наложить на юридические лица и индивидуальных предпринимателей при их банкротстве», — говорится в сообщении.

Кроме того, «законодательное регулирование предлагается ввести в отношении предприятий, отнесённых по степени негативного воздействия на окружающую среду к I и II категориям, которые являются производственными объектами I и II классов опасности».

В Минприроды пояснили, что на таких объектах производятся или хранятся химические вещества, включая токсичные и высокотоксичные, чёрные и цветные металлы.

Обсуждение проекта закона, разработанного с учётом предложений заинтересованных министерств и ведомств, продолжится на площадке Правительства.

Президент России Владимир Путин в июле 2020 года поставил перед кабмином задачу внести изменения в Закон «Об охране окружающей среды», чтобы в дальнейшем не допускать ЧП, подобных разливу дизельного топлива в Норильске».

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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