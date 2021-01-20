Народные приметы: к чему разбивается телефон, зеркало, окно и стакан

Вадим Карасев

В жизни бывает всякое — сегодня может разбиться стакан, а завтра — треснуть экран на выпавшем из рук телефоне. Оказывается, все это может иметь некий тайный смысл. Эксперты рассказали о народных приметах, которые работают.

Разбитые телефон, стакан, зеркало или окно в основном не сулят ничего хорошего. Старайтесь чаще обращать внимание на приметы и суеверия на удачу. Пусть в вашей жизни будет только счастье и добро.

К чему разбивается телефон

Телефон — это не просто средство для поддержания связи. С энергетической точки зрения он выступает в роли моста между человеком и окружающим его миром. Телефон для многих из нас уже стал необходимым предметом.

Если он разбивается, это не просто потеря денег. Это значит, что в скором будущем вы утратите какие-то важные возможности.

Если телефон разбили вы по случайности, это сулит неприятности в отношениях. Вам стоит следить за своими поступками.

Если это сделал кто-то посторонний, то знайте, что в вашем окружении завелся враг, которому очень хочется вам насолить.

Негативный эффект усиливается, если телефон был совершенно новым. Если вы разбили экран старого телефона, который давно хочется заменить, это к счастью. Ожидайте интересные предложения и судьбоносные встречи. Самое главное — не ходите долго с разбитым телефоном, так как это крайне отрицательно сказывается на энергетике и удаче.

Разбитое зеркало

Если вы случайно разбили зеркало у себя дома, то это дурной знак, говорящий о том, что кто-то строит против вас козни, пытается насолить или помешать вашим планам.

Если зеркало треснуло само по себе, это очень плохая примета, согласно которой фв недалеком прошлом вы сделали неверный выбор, и теперь вам придется пожинать плоды такого решения.

Если зеркало треснуло по вине гостя, то этого человека стоит опасаться. Треснувшее зеркало в любом случае нужно заменить на новое. Не откладывайте утилизацию такого зеркала. Оно может плохо влиять на ваше здоровье и здоровье ваших близких.

К чему разбивается окно

Часто бывает так, что окно трескается само по себе. Это бывает в новостройках, которые еще не «сели», но иногда встречается и в других домах. В любом случае, если у вас само по себе треснуло окно, это значит, что в доме очень много негативной энергии, исходящей от вас или ваших близких. Нужно срочно пересмотреть свое поведение, иначе ждите беды.

Если окно разбили посторонние люди, это значит, что нужно срочно менять окружение. Если его случайно разбили вы сами, вам следует опасаться зависти и злобы.

Согласно приметам, очень плохо, когда окно разбивается по любой из причин в новой квартире или доме. В таком случае наши предки считали, что в этом помещении водится нечистая сила.

Приметы о разбитом стакане

Первая и самая главная примета — разбитый стакан нужно сразу же выбрасывать. Это относится также к треснувшим тарелкам, чашкам и прочему.

Если вы разбили стакан, пока пили из него, это значит, что в скором времени вам удастся избежать каких-то проблем на работе и в делах.

Если вы разбили стакан во время мытья посуды, не переживайте. Это к счастью. В ближайшем будущем удача будет рядом с вами.

Если стакан разбил ваш гость, это говорит о том, что его помыслы не совсем чисты. Он что-то скрывает или притворяется. В любом случае, доверять такому человеку не стоит.