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Навальную уличили в распространении украинского фейка в своём Instagram

Навальную уличили в распространении украинского фейка в своём Instagram

Жена блогера Юлия Навальная репостнула в сториз своего Instagram фейковое изображение, на котором школьники якобы вешают портрет Навального вместо портрета президента России Владимира Путина на школьную информационную доску. Но оказалось, что изображение - фейк, распространяемый девушкой из Украины.

При более детальном рассмотрении выяснилось, что автором разместившим материал в соцсетях, оказалась украинка София Федоронько, что указано в геолокациях на её страницах в соцсетях. При этом девушка активно пытается выдать украинскую школу за учебное заведение в Архангельске.


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По материалам: uposters.ru

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Навальную уличили в распространении украинского фейка в своём Instagram
Навальную уличили в распространении украинского фейка в своём
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