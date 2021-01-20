Навальную уличили в распространении украинского фейка в своём Instagram

Вадим Карасев

Жена блогера Юлия Навальная репостнула в сториз своего Instagram фейковое изображение, на котором школьники якобы вешают портрет Навального вместо портрета президента России Владимира Путина на школьную информационную доску. Но оказалось, что изображение - фейк, распространяемый девушкой из Украины.

При более детальном рассмотрении выяснилось, что автором разместившим материал в соцсетях, оказалась украинка София Федоронько, что указано в геолокациях на её страницах в соцсетях. При этом девушка активно пытается выдать украинскую школу за учебное заведение в Архангельске.





