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Некоторым коллегиальным органам предложено дать право обжаловать решения судов

Некоторым коллегиальным органам предложено дать право обжаловать решения судов

Коллегиальным органам, а также органам, созданным в соответствии с законом региона, вынесшим постановление по делу об административном правонарушении, предложено дать право обжаловать в порядке надзора решение судьи в вышестоящий суд. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 20 января.

Предполагается, что делаться это будет по результатам рассмотрения жалобы, протеста на постановление по делу об административном правонарушении.

Отсутствие в законодательстве подобных норм препятствует справедливому разбирательству дела судом, «предполагающим окончательность и стабильность судебных актов, вступивших в законную силу, и их исполнение», указано в пояснительной записке к документу.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

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По материалам: pnp.ru

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