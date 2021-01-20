Некоторым коллегиальным органам предложено дать право обжаловать решения судов

Анастасия Иванова

Коллегиальным органам, а также органам, созданным в соответствии с законом региона, вынесшим постановление по делу об административном правонарушении, предложено дать право обжаловать в порядке надзора решение судьи в вышестоящий суд. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на пленарном заседании 20 января.

Предполагается, что делаться это будет по результатам рассмотрения жалобы, протеста на постановление по делу об административном правонарушении.

Отсутствие в законодательстве подобных норм препятствует справедливому разбирательству дела судом, «предполагающим окончательность и стабильность судебных актов, вступивших в законную силу, и их исполнение», указано в пояснительной записке к документу.

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