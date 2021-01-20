Новгородцы празднуют освобождение города от немецко-фашистских захватчиков

Алексей Вольцев

Ровно 77 лет назад, 20 января 1944 года Красная Армия отбросила части Вермахта от Великого Новгорода. Сегодня эту дату празднуют, как День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Через два месяца после начала Великой Отечественной войны — 19 августа 1941 года — Великий Новгород был оставлен войсками Красной Армии. Длинным и трудным был путь к желанной победе. Оккупация длилась 883 дня. Операция по освобождению города от фашистов началась 14 января 1944 года. Она стала первым этапом стратегической операции из так называемых десяти «Сталинских ударов» 1944 года.

А 20 января 1944 года советские войска водрузили красное знамя на древней кремлевской стене. В Москве в честь освобождения Новгорода был дан салют. С освобождения Новгорода в результате Новгородско-Лужской операции началась операция по окончательному снятию блокады Ленинграда, мощное контрнаступление по всему Северо-Западному направлению.

Потери Волховского и Северо-Западного фронтов в результате обороны и освобождения Новгорода составили более 750 тысяч бойцов убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести.

За время оккупации Великий Новгород был почти полностью разрушен. Некоторые уникальные достопримечательности города безвозвратно погибли. Разрушения были столь велики, что воспринимались как непоправимая утрата части национальной культуры. Постановлением от 1 ноября 1945 года Новгород был включён в число 15 древнейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению.

День 20 января в истории

К настоящему времени новгородскими реставраторами исследовано, восстановлено или законсервировано более 200 памятников зодчества, составляющих богатейшее наследие региона. По решению ЮНЕСКО в 1992 году 37 памятников и ансамблей Великого Новгорода были включены в Список Всемирного культурного наследия. А 29 октября 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал Указ о присвоении Великому Новгороду почетного звания «Город воинской славы».