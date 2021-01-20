Новые нулевые: что значит it-bag сегодня и почему еще не поздно купить новый "багет" и сумку-полумесяц

Вадим Карасев

Мода нулевых возвращается, нравится нам это или нет, и в модных трендах можно было уже заметить несколько примет этого. Самыми яркими знаками, конечно, становятся аксессуары, и вот в прошлом сезоне явно наступила эра новых it-bags. Культовый "багет" — небольшая сумка с коротким ремешком, которую носят на плече, — вернулся, правда, в несколько обновленной форме. Теперь в тренде закругленные сумки, напоминающие полумесяц. В 2021 году, судя по коллекциям, эти аксессуары не потеряют своей актуальности. В новом материале разбираемся, что значит it-bag сегодня и почему еще не поздно купить сумку-полумесяц.

Еще в середине XX века с Chanel 2.55 и Hermès Kelly возник феномен статусной сумки, которая была узнаваема и желанна. Термин it-bag прочно вошел в обиход вместе с повальным увлечением дизайнерскими сумками в 1990-х и начале 2000-х годов — так обозначали дорогие и самые продаваемые дизайнерские сумки.





Грейс Келли с сумкой Hermes

Необходимость вставать в очередь на покупку или заоблачная цена сегодня выглядят некоторым атавизмом из гламурных нулевых (хотя переиздание культовой сумки Gucci Jackie и вызвало такой ажиотаж, что спрос превысил предложение).

Но в целом ситуацию сегодня определяет вовсе не люкс, а инстаграм. Культовыми становятся аксессуары, которые запоминаются и удивляют: формой, цветом или декоративными деталями. Одним словом, дают возможность сделать эффектный кадр. И одним силуэтом, который затмевает собой все иные, сегодня дело уже не ограничивается. Мир моды меняется быстрее, модники хотят больше индивидуальности. И хотя за условной it-bag все равно в итоге гоняются все, ассортимент стал шире, и можно выбрать свою главную сумку сезона.





Ирина ШейкДарья КоноваловаКьяра ФерраньиЛеони ХаннеКаролин Даур

Так, примерно в одно время все были без ума и от миниатюрных сумочек Jacquemus, и от "пельмешек" Bottega Veneta, и от лаконичных Telfar.

И все-таки какие-то силуэты выходят на первый план у разных брендов, и в последнее время это явно сумки-полумесяцы. Вариации есть тоже совершенно разные: и пресловутые "багеты" с четкими линиями, но более закругленной формой, и мягкие хобо, из вместительных баулов превратившиеся в аккуратные сумочки.





Neous





CoperniBurberry

Популярность фасона вполне объяснима. Он более универсален и практичен, чем микросумки или клатчи. Несмотря на небольшой размер, поместиться внутрь может все необходимое, при этом сумка может подойти как к повседневному, так и к вечернему образу.

Соблюдается и требование к индивидуальности: даже объединенные формой, выглядят аксессуары совершенно по-разному. Те же крупные люксовые бренды предлагают классические формы, сдобренные разве что старой доброй логоманией, в то время как у более молодых и хайповых марок можно найти и неоновые расцветки, и необычные фактуры.





CelinePrada

Немаловажным фактором является и доступность. Например, сумка от обожаемого знаменитостями бренда Staud (среди поклонников и Хейли Бибер, и Кендалл Дженнер) обойдется в 20—30 тысяч рублей, а сумочку от By Far (к этой марке неравнодушна Ирина Шейк) можно выбрать в пределах 50 тысяч рублей.





Кендалл Дженнер

В новом сезоне определенно стоит обратить внимание на сумки ярких "конфетных" оттенков — все, что выглядит как россыпь мятных, лавандовых и апельсиновых карамелек, будет в тренде этой весной. Не стоит забывать, конечно, и главный цвет нулевых — розовый. Оттенок предсказуемо тоже возвращается в моду.





By FarChloeFendi324 New York

Реинкарнация "багетов" (в этом сезоне такие сумки, к слову, часто снабжены дополнительным ремешком средней длины, что делает их еще практичней) вряд ли быстро исчезнет из трендовой повестки. Новая it-bag вполне может занять умеренную середину между ультрамодными сумками-футлярами, которые также лидируют среди трендов весны 2021 года, и гигантскими сумками, которые были замечены в коллекциях многих модных брендов.